Ervaar de zoete kant van de wetenschap tijdens het Wine and Chocolate Soirée van Imagination Station

Laat je zintuigen verwennen en ga mee op een heerlijke reis door de fascinerende wereld van de wetenschap tijdens het exclusieve evenement van Imagination Station: Science After Dark: Wine and Chocolate. Op de avond van 10 februari, van 18.00 uur tot 22.00 uur, vindt dit betoverende soirée plaats bij Imagination Station in Toledo, Ohio.

Speciaal voor volwassenen van 21 jaar en ouder biedt het evenement een unieke gelegenheid om te genieten van de harmonieuze combinatie van wijn en chocolade. Laat je onderdompelen in de magische sfeer die ontstaat door de samensmelting van wetenschap en romantiek.

Tijdens Science After Dark krijg je het genoegen om heerlijke lekkernijen te proeven van gerenommeerde chocolatiers en wijnhuizen, speciaal geselecteerd door Imagination Station. Terwijl je de diverse smaken en structuren ontdekt, krijg je ook de kans om de kunst van het maken van een charcuteriebord te leren en het intrigerende proces van glasetsen te ontdekken.

Te midden van de betovering moet je zeker de dansvloer betreden en je verliezen in het ritme van live muziek, uitgevoerd door het getalenteerde Hepcat Revival.

Naast deze onvergetelijke ervaringen krijgen de aanwezigen ook een exclusieve eerste blik op de nieuwe reizende tentoonstelling van Imagination Station: Above and Beyond. Bereid je voor om versteld te staan terwijl je een meeslepende reis door de luchtvaart en ruimtevaart maakt en van dichtbij getuige bent van de wonderen van vlucht en technologische innovatie.

Kom naar het Wine and Chocolate Soirée van Imagination Station voor een avond vol zintuiglijke geneugten, waar wetenschap en romantiek samenkomen om een werkelijk magische ervaring te creëren. Noteer de datum in je agenda en koop nu je tickets voor een echt onvergetelijke viering van Valentijnsdag.

