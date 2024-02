Eerste stap in het opruimen van ruimtepuin: Rocket Lab lanceert met succes satelliet voor inspectie van ruimtepuin

Rocket Lab heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in ruimteverkenning met de succesvolle lancering van hun missie “On Closer Inspection” vanaf de Māhia-lanceerbasis. De missie heeft als doel om te helpen bij het opruimen van ruimtepuin door het inzetten van een satelliet voor inspectie van ruimtepuin voor Astroscale Japan Inc.

De Active Debris Removal-satelliet, met een gewicht van 150 kilogram, is ontworpen om technologieën en operaties te testen voor het naderen en monitoren van puinobjecten in een baan om de aarde. Deze essentiële stap zal helpen bij het beoordelen van de mogelijkheden voor toekomstige satellieten om samen te komen met ruimtepuin en te helpen bij hun terugkeer naar de aarde. Op deze manier wordt beoogd de ruimte duurzaam te houden voor toekomstige generaties.

De satelliet zal zich voornamelijk richten op het observeren van een verouderde, verlaten Japanse H-2A-rakettrap in een lage baan om de aarde sinds de lancering van de GOSAT-aardobservatiesatelliet in 2009. Uitgerust met camera’s en sensoren zal deze de 11 meter lange en vier meter brede rakettrap nauwkeurig inspecteren.

De volledige missie van Astroscale zal naar verwachting tussen de drie en zes maanden duren, waarin zij cruciale gegevens en inzichten zullen verzamelen. Hun doel is het ontwikkelen van innovatieve methoden om ruimtepuin te verminderen, waardoor de ruimte toegankelijker en veiliger wordt.

De bijdrage van Rocket Lab aan deze missie was cruciaal. Het bedrijf moest nauwkeurig het lanceertijdstip en de parameters voor precieze baaninzet ontwerpen om de ontmoeting tussen de ADRAS-J-satelliet en de verlaten rakettrap mogelijk te maken. Ondanks dat zij de cruciale parameters slechts 20 dagen voor de lancering ontvingen, heeft Rocket Lab de missie met hoge nauwkeurigheid en precisie uitgevoerd.

Het succes van deze missie getuigt van de expertise van Rocket Lab in het leveren van snelle en responsieve geavanceerde begeleiding-, navigatie- en controle-analyses. Peter Beck, de oprichter en CEO van Rocket Lab, toonde trots in het mogelijk maken van zo’n geavanceerde missie en het ondersteunen van inspanningen om ruimtepuin te verminderen.

Al met al markeert de lancering van de satelliet voor inspectie van ruimtepuin opnieuw een belangrijke stap in het opruimen van ruimtepuin en het creëren van een duurzame ruimteomgeving. De samenwerking tussen Rocket Lab en Astroscale benadrukt het belang van partnerschap en expertise bij het bereiken van doorbraken in ruimteverkenning en behoud.

Belangrijke termen:

– Baan: Het gebogen pad dat door een satelliet of ruimtevaartuig wordt gevolgd rondom een hemellichaam, zoals de aarde.

– Terugkeer naar de aarde: Het proces van het terugbrengen van een ruimtevaartuig of satelliet naar de aarde vanuit zijn baan.

– Ruimte Duurzaamheid: Het vermogen om ruimteresources en activiteiten op een milieuvriendelijke manier te gebruiken en geen langdurig ruimtepuin te creëren.

– Ontmoeting: Het samenkomen van twee ruimtevaartuigen in de ruimte.

