Een nieuw ontwerp voor stillere drones geïnspireerd door da Vinci’s luchtschroef

Een apparaat genaamd een luchtschroef, uitgevonden door Leonardo da Vinci meer dan 500 jaar geleden, heeft de interesse gewekt van onderzoekers die op zoek zijn naar manieren om het lawaai dat drones genereren te verminderen. De Federal Aviation Administration heeft duizenden klachten ontvangen over het luide zoemende geluid dat drone propellers produceren. Dit probleem beperkt zich niet tot de Verenigde Staten, want ook andere landen zoals Canada en Engeland hebben een toename van vergelijkbare klachten gemeld.

Een team van onderzoekers van de Johns Hopkins Whiting School of Engineering richtte zich op da Vinci’s luchtschroef, die wordt beschouwd als een voorloper van de moderne helikopter, voor inspiratie. Ze wilden historische innovatie combineren met moderne berekeningen om een stillere drone te creëren. Eerdere onderzoeken hadden al loopvormige propellers als mogelijke oplossing onderzocht om het lawaai te verminderen. Deze propellers verspreiden de wervelingen die geluid veroorzaken, wat resulteert in een stillere vlucht.

Het team hypothesiseerde dat da Vinci’s ontwerp, met zijn schroefvormige vorm en enkele blad, potentieel nog stiller kon zijn. Om dit te testen, creëerden ze een 3D-model van de luchtschroef en gebruikten ze simulatiesoftware om de luchtstroom- en drukpatronen rond de propeller te voorspellen. Ze vergeleken ook het geluidsniveau geproduceerd door de luchtschroef met dat van een loopvormige propeller die dezelfde hoeveelheid lift genereert.

De resultaten toonden aan dat hoewel de da Vinci propeller iets luider was dan de loopvormige propeller bij elke rotatiesnelheid, deze ook meer lift produceerde. Toen de onderzoekers de geluidsniveaus vergeleken terwijl ze dezelfde hoeveelheid lift produceerden, was de da Vinci propeller aanzienlijk stiller.

Het team is van plan om verdere simulaties uit te voeren om de geluidsniveaus van de propellers bij grotere formaten en hogere snelheden te beoordelen. Ze verwachten vergelijkbare resultaten op het gebied van geluidsvermindering, maar erkennen dat da Vinci’s propeller mogelijk minder aerodynamisch efficiënt is in vergelijking met traditionele propellers.

Over het algemeen presenteert dit onderzoek een innovatieve benadering om geluidsoverlast veroorzaakt door drones te verminderen. Door inspiratie te putten uit da Vinci’s uitvindingen, kunnen ingenieurs onconventionele ontwerpen verkennen die geluidsvermindering prioriteren, wat mogelijkheden opent voor stillere drones in de toekomst.

