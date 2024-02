De Toekomst van Ruimtevaart: Een Duurzame Oplossing met Houten Satellieten

Japanse wetenschappers hebben een baanbrekend ruimtevaartuig ontwikkeld dat volledig gemaakt is van hout. De LignoSat sonde, geconstrueerd met behulp van magnoliahout, heeft zich tijdens experimenten op het International Space Station (ISS) opmerkelijk stabiel en bestand tegen barsten getoond. Onderzoekers van de Universiteit van Kyoto en Sumitomo Forestry werkten samen aan dit project om de haalbaarheid te onderzoeken van het gebruik van biologisch afbreekbare materialen, zoals hout, als milieuvriendelijke alternatieven voor het metaal dat traditioneel gebruikt wordt bij satellietconstructie.

De schadelijke milieueffecten veroorzaakt door het verbranden van satellieten bij het terugkeren in de atmosfeer van de aarde hebben zorgen veroorzaakt bij experts. Tijdens dit proces ontstaan kleine aluminiumpartikels die jarenlang in de bovenste atmosfeer blijven, wat een negatieve invloed heeft op het milieu van de planeet. De onderzoekers van Kyoto wilden dit probleem aanpakken door verschillende soorten hout te evalueren op hun vermogen om de ontberingen van een ruimtelancering en langdurige vluchten in een baan om de aarde te doorstaan.

Laboratoriumexperimenten waarbij de ruimtecondities werden nagebootst, lieten zien dat de houtmonsters geen meetbare veranderingen in massa vertoonden, geen tekenen van ontbinding of schade, wat de onderzoekers verbaasde. Na deze initiële tests werden er monsters naar het ISS gestuurd, waar ze bijna een jaar aan blootstellingstests ondergingen. Tot verbazing van de wetenschappers vertoonde het hout maar weinig tekenen van schade. Het ontbreken van zuurstof en levende organismen in de ruimte voorkwam dat het hout zou verbranden of rotten.

Van verschillende houtsoorten die getest zijn, bleek magnoliahout het meest robuust te zijn. Deze ontdekking leidde tot de constructie van de houten satelliet, LignoSat, door de Universiteit van Kyoto. Het ruimtevaartuig zal meerdere experimenten uitvoeren om zijn prestaties in een baan om de aarde te beoordelen, met name gericht op het meten van de vervorming van houten structuren in de ruimte. Hoewel hout duurzaam en stabiel is in één richting, kan het kwetsbaar zijn voor dimensionale veranderingen en barsten in een andere richting, aldus Koji Murata, het hoofd van het project.

De definitieve beslissing over het lanceringssysteem voor LignoSat moet nog worden genomen, waarbij de opties beperkt zijn tot een zomerse vlucht aan boord van een bevoorradingsvaartuig van Orbital Sciences Cygnus naar het ISS, of een vergelijkbare SpaceX Dragon missie later in het jaar. Als het succesvol is, zou dit innovatieve ruimtevaartuig de weg kunnen effenen voor het gebruik van hout als bouwmateriaal voor meer satellieten. Met een geschatte jaarlijkse lancering van meer dan 2.000 ruimtevaartuigen kan de milieuschade veroorzaakt door aluminiumresten van traditionele satellieten die verbranden bij terugkeer in de atmosfeer een belangrijke zorg worden. Houten satellieten zoals LignoSat zouden daarentegen slechts een fijne nevel van biologisch afbreekbare as produceren wanneer ze de atmosfeer binnendringen, waardoor de potentiële milieurisico’s van traditionele satellieten geëlimineerd worden.

Veelgestelde vragen

1. Wat is de LignoSat sonde?

De LignoSat sonde is een ruimtevaartuig dat volledig gemaakt is van hout, specifiek magnoliahout. Het werd ontwikkeld door Japanse wetenschappers van de Universiteit van Kyoto en Sumitomo Forestry als een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele metalen satellieten.

2. Waarom werd de LignoSat sonde ontwikkeld?

De ontwikkeling van de LignoSat sonde had tot doel de haalbaarheid te onderzoeken van het gebruik van biologisch afbreekbare materialen, zoals hout, in de satellietconstructie. Dit is een reactie op de schadelijke milieueffecten veroorzaakt door het verbranden van traditionele satellieten bij terugkeer in de aardatmosfeer.

3. Welke milieuzorgen zijn er verbonden aan traditionele satellieten?

Wanneer traditionele satellieten verbranden in de aardatmosfeer, worden aluminiumpartikels gegenereerd die jarenlang in de bovenste atmosfeer blijven, wat een negatieve invloed heeft op het milieu. Het gebruik van hout als bouwmateriaal voor satellieten heeft als doel deze milieuschade te verminderen.

4. Wat waren de resultaten van de experimenten op het International Space Station?

Laboratoriumexperimenten waarbij ruimtecondities werden nagebootst, toonden aan dat de houtmonsters (inclusief magnoliahout) geen meetbare veranderingen in massa ondergingen, geen tekenen van ontbinding of schade vertoonden. Blootstellingstests op het ISS gedurende bijna een jaar lieten ook minimale tekenen van schade aan het hout zien.

5. Wat zijn de voordelen van het gebruik van hout in de satellietconstructie?

Hout is bestand tegen verbranding of rotten in de ruimte vanwege het ontbreken van zuurstof en levende organismen. Bovendien kan hout potentieel de milieurisico’s van traditionele satellieten verminderen door bij terugkeer in de atmosfeer biologisch afbreekbare as in plaats van aluminiumpartikels te produceren.

6. Wat is de volgende stap voor de LignoSat sonde?

De definitieve beslissing over het lanceringssysteem voor de LignoSat sonde moet nog worden genomen. De opties omvatten een zomerse vlucht aan boord van een bevoorradingsvaartuig van Orbital Sciences Cygnus naar het ISS, of een vergelijkbare SpaceX Dragon missie later in het jaar. De prestaties van de houten satelliet zullen nauwlettend worden gevolgd, vooral met betrekking tot het meten van de vervorming van houten structuren in de ruimte.

7. Welke impact zou het gebruik van hout in de satellietconstructie hebben op het milieu?

Met een geschatte jaarlijkse lancering van meer dan 2.000 ruimtevaartuigen kan de milieuschade veroorzaakt door aluminiumresten van traditionele satellieten die verbranden bij terugkeer in de atmosfeer een belangrijke zorg worden. Houten satellieten zoals LignoSat zouden daarentegen slechts een fijne nevel van biologisch afbreekbare as produceren wanneer ze de atmosfeer binnendringen, waardoor potentiële milieurisico’s worden geëlimineerd.

