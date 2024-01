De Impact van Landbouw op de Verspreiding van het West Nile Virus in Europa

De opkomst en verspreiding van het West Nile virus in Europa kan worden toegeschreven aan verschillende factoren. Een recente modelleringsstudie uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh en een samenwerkingsverband onder het VEO-project heeft een sterke correlatie aangetoond tussen landbouwactiviteiten en de verspreiding van het virus.

In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar het virus zich anders gedraagt, zijn er in Europa uitbraken van het West Nile virus geweest bij vogels, vee en mensen. Om de patronen van het virus in Europa beter te begrijpen, hebben de onderzoekers gegevens geanalyseerd van virusgenomen, epidemiologische studies en milieu-enquêtes die zich uitstrekken over meer dan twee decennia. Via hun modellen identificeerden ze een specifieke sub-lijn genaamd WNV-2a, die verantwoordelijk is voor bijna 75% van alle bekende gevallen van het virus in Europa. Deze sub-lijn heeft zich verspreid naar ten minste 14 landen.

De studie toonde aan dat de verspreiding van WNV-2a nauw verbonden was met landbouwactiviteit. Het gebruik van landbouwgrond kan leiden tot de degradatie van natuurlijke vogelhabitats, waardoor veranderingen in migratiepatronen optreden en het virus mogelijk nieuwe gebieden kan bereiken. Bovendien creëren landbouwactiviteiten nieuwe waterhabitats die geschikt zijn voor muggenbroedplaatsen, en de Culex muggen, die de primaire dragers van het virus zijn, gedijen in deze omgevingen.

Verstedelijking, een hoge dekking van wetlands en migrerende vogelbewegingen speelden ook een belangrijke rol in de verspreiding van WNV-2a. Stedelijke omgevingen bieden ideale omstandigheden voor de Culex pipiens muggen, omdat ze kunstmatige waterhabitats, minder natuurlijke predatoren en warmere temperaturen bieden. Aangezien vogels vaak dragers van het virus zijn, kunnen hun bewegingen ook bijdragen aan de verspreiding ervan.

De studie benadrukt de noodzaak van verbeterde surveillance in Centraal-Europa, dat lijkt een belangrijke bron te zijn van West Nile virus verspreiding over het continent. De onderzoekers raden aan om de monitoringinspanningen te versterken in gebieden met een hoge landbouwintensiteit en significante vogelhabitat om het risico op virusoverdracht te beperken.

Deze bevindingen benadrukken het belang van samenwerkingsinspanningen op het gebied van risicobewaking tussen landen in Centraal-Europa. Door zich te richten op gebieden waar de drijfveren van de verspreiding van het West Nile virus samenkomen, met name die met intensieve landbouw, is het mogelijk om de controle- en preventiemaatregelen te verbeteren om de impact van het virus op de volksgezondheid en de landbouwsystemen te minimaliseren.

Definities

West Nile virus: Een virus dat wordt overgedragen door muggen en ziekte kan veroorzaken bij mensen, vogels en andere dieren.

VEO-project: Samenwerkingsverband dat onderzoek doet naar de verspreiding van het West Nile virus in Europa.

Sub-lijn: Een afzonderlijke tak of ondergroep binnen een viruslijn.

Epidemiologie: De studie van hoe ziekten zich verspreiden en impact hebben op populaties.

Culex muggen: Een genus van muggen dat het West Nile virus kan overdragen.

Verstedelijking: Het proces van toenemende stedelijke gebieden door de ontwikkeling van steden en dorpen.

Wetlands: Gebieden waar de bodem verzadigd is met water, zoals moerassen of draslanden.

