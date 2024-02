De fascinerende cyclus van Saros-eclipsen

De aankomende totale zonsverduistering op 8 april 2024 is slechts een van de vele eclipsen die een patroon volgen dat bekend staat als de Saros-cyclus. Deze cyclus, specifiek Saros 139, heeft de aandacht getrokken van astronomen en eclipsenthousiastelingen over de hele wereld. De Saros-cyclus is een terugkerend patroon dat ongeveer elke 18,03 jaar, of 6.585 1/3 dagen, herhaalt. Dit komt overeen met 223 terugkeer naar de nieuwe maan, die elke 29,530589 dagen plaatsvindt.

De vorige eclips in Saros 139 vond plaats op 29 maart 2006, bijna 18 jaar en 10 1/3 dagen voor het komende evenement op 8 april. Kijkend naar de toekomst zal de volgende eclips in deze cyclus over 18 jaar en 11 1/3 dagen plaatsvinden op 20 april 2042. Wat intrigerend is, is dat elke van deze eclipsen, ondanks dat ze op verschillende geografische locaties plaatsvinden, hetzelfde patroon volgen over de hele wereld.

Saros 139 begon op 17 mei 1501, met zijn eerste eclips die verscheen in de verre noordelijke regio’s van de aarde. De laatste eclipse van deze serie zal naar verwachting plaatsvinden op 3 juli 2763, langs de kust van Antarctica. Het fascinerende aspect van de Saros-cycli is dat degene die begint vanaf de opgaande knoop van de maan, zoals Saros 139, in de buurt van de Noordpool begint en eindigt in de buurt van de Zuidpool. Daarentegen beginnen Saros-cycli die samenvallen met de neergaande knoop van de maan in de zuidelijke poolgebieden en eindigen in het noorden.

Naarmate de Saros 139-serie vordert, neemt de duur van de centrale eclipsen geleidelijk toe. Op 8 april 2024 presenteert deze eclips de langste totale zonsverduistering van de serie, die 4 minuten en 28 seconden zal duren. In vergelijking met de vorige eclips op 29 maart 2006, die duurde 4 minuten en 7 seconden, zal het komende evenement langer zijn. Op dezelfde manier zal de eclips op 20 april 2042 nog langer duren, met een duur van 4 minuten en 51 seconden.

Opmerkelijk genoeg zal de Saros 139-serie de komende 162 jaar steeds langere totale zonsverduisteringen produceren. Het wordt voorspeld dat op 16 juli 2186 een totale zonsverduistering in deze serie opmerkelijk lang zal duren, namelijk 7 minuten en 29 seconden. Deze eclips zal het record houden voor de langste totale zonsverduistering binnen een periode van 10.000 jaar, van 4000 v.Chr. tot 6000 n.Chr.

De unieke samenvloeiing van factoren, zoals de uitlijning van de zon en maan en de locatie van de grootste zonsverduistering nabij de evenaar, draagt bij aan de zeldzaamheid van deze langdurige eclipsen. In het geval van Saros 139 overtreffen vijf van de 43 totale eclipsen de zeven minuten aan duur. Deze serie onderscheidt zich tussen de 40 actieve Saros-zonneseries die op elk willekeurig moment plaatsvinden.

De aankomende eclips op 8 april markeert de 30e eclips in de grandioze opvolging van de Saros 139 zonsverduisteringen. Met zijn opmerkelijke patroon en voortdurende progressie van langere eclipsen blijft Saros 139 astronomen en eclipsliefhebbers boeien, wat ons herinnert aan de prachtige en cyclische aard van hemelgebeurtenissen.

Belangrijke termen:

– Saros-cyclus: Een terugkerend patroon van eclipsen dat ongeveer elke 18,03 jaar herhaalt.

– Saros 139: Een specifieke Saros-cyclus die begon op 17 mei 1501 en naar verwachting zijn laatste eclips zal hebben op 3 juli 2763.

– Centrale eclipsen: Eclipsen die optreden wanneer de maan de zon volledig bedekt.

– Opgaande knoop: Het punt waar de maan de baan van de aarde kruist op weg van zuid naar noord.

– Neergaande knoop: Het punt waar de maan de baan van de aarde kruist op weg van noord naar zuid.