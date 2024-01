Astrobotic onderzoekt oorzaak van anomalie met de Peregrine-maanlander

Astrobotic, een particulier ruimtevaartbedrijf, werkt eraan om de oorzaak van de voortstuwingsanomalie tijdens de lancering van hun Peregrine-maanlander op 8 januari te achterhalen. Het doel van de missie was om succesvol op de maan te landen, maar er trad een lek op in het voortstuwingssysteem kort nadat de Peregrine was losgekoppeld van de rakettrap, waardoor het zijn bestemming niet kon bereiken.

Na grondig onderzoek en analyse gelooft Astrobotic dat een ventiel tussen de heliumdrukregelaar en de oxidator niet opnieuw is afgesloten na activering, wat resulteerde in een grote hoeveelheid hoge-druk helium die de operationele limiet van de oxidator-tank overschreed en tot zijn scheuring leidde. Deze hypothese biedt inzicht in het probleem en stelt Astrobotic in staat om beter te begrijpen wat er is misgegaan.

Astrobotic heeft volledige openheid betracht bij het communiceren over de anomalie en heeft regelmatige updates geplaatst over hun voortgang. De aankondiging van dinsdag was de achtste update sinds het incident plaatsvond. In hun meest recente update verklaarde Astrobotic dat het brandstoflek de Peregrine zal verhinderen om zoals oorspronkelijk gepland op de maan te landen. Ze zijn echter gerustgesteld dat de lander zich in een stabiele werkingsmodus bevindt en nog ongeveer 40 uur aan brandstof heeft.

De Peregrine-lander droeg 20 payloads voor verschillende klanten, waaronder NASA, die vijf wetenschappelijke instrumenten aan boord had geplaatst. Helaas zullen geen van deze payloads hun beoogde bestemming bereiken vanwege het falen van de missie.

De volgende maanlandingsmissie in het kader van het commerciële Lunar Payload Services-programma van NASA staat gepland voor volgende maand. De Nova-C-lander van Intuitive Machines zal aan boord van een SpaceX Falcon 9-raket worden gelanceerd, met als doel succesvol op de maan te landen.

Ondanks de voortstuwingsanomalie prees Astrobotic de prestaties van de Vulcan Centaur-raket van United Launch Alliance. De raket heeft de Peregrine succesvol in de geplande traject richting de maan gebracht zonder enige problemen tijdens de lancering.

Veelgestelde vragen

Wat heeft de voortstuwingsanomalie tijdens de lancering van de Peregrine-maanlander veroorzaakt?

Astrobotic vermoedt dat een defecte klep en daaropvolgende drukpiek hebben geleid tot een brandstoflek, waardoor de lander zijn beoogde bestemming niet kon bereiken.

Zullen de ladingen aan boord van de Peregrine-lander hun beoogde bestemming bereiken?

Nee, vanwege het falen van de missie zullen geen van de ladingen aan boord van de Peregrine-lander hun beoogde bestemming bereiken.

Wat is de volgende maanlandingsmissie in het kader van het commerciële Lunar Payload Services-programma van NASA?

Volgende maand staat de lancering gepland van de Nova-C-lander van Intuitive Machines aan boord van een SpaceX Falcon 9-raket, met als doel op de maan te landen.

