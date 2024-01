Spider-Man 2이 DICE 어워드 후보들을 이끄는 중

Spider-Man 2는 DICE 어워드에서 아홉 개의 후보로 선두를 달리고 있으며, 게이밍 세계를 뒤흔들고 있습니다. AIAS(국제 상호작용 예술 학회)는 최근 명망 높은 어워드를 위한 후보들을 발표하였는데, Spider-Man 2가 선두를 이끄고 있습니다. 다른 주목할 만한 후보로는 Alan Wake 2와 Baldur’s Gate 3이 순서대로 여덟 개와 일곱 개의 후보들로 있습니다.

높이 평가받은 게임 COCOON도 Game of the Year 후보자 중에 자리를 확보했는데, 이는 Spider-Man 2와 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom과 함께합니다. 각 부문의 수상자들은 2월 15일 IGN에서 생중계되는 제27회 DICE 어워드 시상식에서 공개될 예정입니다.

AIAS가 주최하는 DICE 어워드는 게이밍 산업에서 높은 성과를 인정하는 어워드입니다. 후보자들은 게임 분야의 전문가들과 전문직 종사자들로 구성된 패널에 의해 선정됩니다. 시상식은 DICE Summit 중에 개최되며, 이는 게이밍의 미래에 대해 토론하기 위한 명성 높은 행사입니다.

올해의 DICE 어워드 시상식은 인기 게이밍 인물인 Kinda Funny의 Greg Miller와 IGN의 Stella Chung이 공동 진행할 예정입니다. 이 이벤트는 2월 13일부터 15일까지 라스베이거스에서 개최될 예정입니다.

DICE Summit과 DICE 어워드의 완전한 수상자 명단과 자세한 커버리지를 위해 IGN을 주목해주세요. Spider-Man 2와 다른 우수한 작품들이 DICE 어워드에서 최고의 영예를 겨루는 재미있는 밤이 우리를 기다리고 있습니다.

FAQs

DICE 어워드란 무엇인가요?

DICE 어워드는 게이밍 산업에서 높은 성과를 인정하는 권위 있는 어워드입니다. 이는 AIAS(국제 상호작용 예술 학회)가 주최하며, 게이밍에서 가장 높은 명예 중 하나로 간주됩니다.

DICE 어워드는 언제 열리나요?

DICE 어워드 시상식은 라스베이거스에서 개최되는 DICE Summit 이벤트 중에 2월 15일에 열릴 예정입니다. 수상자들은 생중계되는 시상식에서 발표될 것입니다.

DICE 어워드 후보자는 누가 선택하나요?

DICE 어워드 후보자들은 게이밍 산업의 전문가들과 전문직 종사자들로 구성된 패널에 의해 선정됩니다. 이 패널은 해당 분야에서 폭넓은 경험과 전문 지식을 갖춘 개인들로 구성되어 있습니다.