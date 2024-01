Konami, 신나는 보상으로 Yu-Gi-Oh! Duel Links의 7주년 기념

Konami는 팬들이 즐길 수 있는 다양한 보상을 제공하는 스릴 넘치는 캠페인으로 Yu-Gi-Oh! Duel Links의 7주년을 기념합니다. 오늘부터 플레이어들은 독점 Ultra Prismatic Foil 희귀도 카드, 팩, 액세서리, 교환 티켓, 젬 등 다양한 생일 선물을 기대할 수 있습니다. 가장 좋은 점은 이 모든 것들이 무료로 제공된다는 것입니다!

대표적인 보상 중 하나는 아이코닉한 ‘Swords of Revealing Light’입니다. 이 카드는 SPEED DUEL 카드로 새롭게 만들어진 Ultra Prismatic Foil 희귀도로 이용자에게 제공될 것입니다. 게다가 플레이어들은 또한 Cards of the Swords Legend Skill도 받게 될 것입니다. 이는 앞서 언급한 카드와 완벽하게 어울리는 스킬입니다. 더욱이, ‘Blue-Eyes White Dragon’의 Prismatic Foil 희귀도 SPEED DUEL 버전 3개와 ‘Shield and Sword’의 Prismatic Foil 희귀도 RUSH DUEL 버전 1개도 획득할 수 있습니다.

이제 7주년 캠페인 중 플레이어들이 기대할 수 있는 로그인 보상의 상세 목록입니다:

– Swords of Revealing Light (Speed) – Ultra Prismatic Foil 희귀도 1장

– Cards of the Swords Legend Skill 1장

– Blue-Eyes White Dragon (Speed) – Prismatic Foil 희귀도 3장

– Shield and Sword (Rush) – Prismatic Foil 희귀도 1장

– Phoenix Blaze (Speed) 팩 10개 및 Heavy Metal Scream (Rush) 팩 10개

– The Ultimate Ace Breaker Structure Deck (Rush) 1개

– Rainbow Packs (Rush) 2개 (팩 당 랜덤 UR/SR 카드 1장 포함)

– UR Dream Ticket (Speed/Glossy) 1장 및 SR Dream Ticket (Speed/Glossy) 1장

– UR Ticket (Speed/Prismatic) 1장 및 SR Ticket (Speed/Prismatic) 1장

– SR/UR Choice Ticket (Speed/Normal) 1장

– 스킬 티켓 1장 및 캐릭터 잠금 해제 티켓 1장

– 게임 매트 1개 및 카드 슬리브 1개

– 젬 1,000개

Konami는 이 외에도 더 많은 보상이 있다고 약속했습니다. 특별 미션을 완료하여 유기와 유가에 대한 7주년 기념 아이콘과 추가적인 777개의 젬을 획득할 수 있습니다. 이러한 흥미로운 보상은 공식 Yu-Gi-Oh! Duel Links 웹사이트에서 자세히 살펴볼 수 있습니다. 특히, Konami는 게임이 1억 5천만 회 다운로드를 기록했다는 놀라운 기록도 공유했습니다.

만일 이 축제에 참여하고 싶다면, Android, Apple 기기 또는 Windows PC에서 Yu-Gi-Oh! Duel Links를 다운로드할 수 있습니다.

자주 물어보는 질문

1. Yu-Gi-Oh! Duel Links의 7주년 캠페인은 언제 시작되나요?

캠페인은 1월 12일에 시작됩니다.

2. 플레이어들은 기념 보상을 무료로 획득할 수 있나요?

네, Konami는 모든 보상이 플레이어들에게 무료로 제공될 것을 확인했습니다.

3. ‘Swords of Revealing Light’ 카드를 어떻게 얻을 수 있나요?

플레이어들은 7주년 캠페인 동안 로그인 보상으로 ‘Swords of Revealing Light’ (Speed) 카드를 아름다운 Ultra Prismatic Foil 희귀도로 받게 됩니다.

4. 캠페인에는 어떤 보상이 포함되어 있나요?

‘Swords of Revealing Light’ 카드 이외에도, Blue-Eyes White Dragon (Speed), Shield and Sword (Rush), 팩, 티켓, 젬 등 다양한 보상이 기대됩니다.

5. 기념 캠페인과 보상에 대한 더 많은 정보는 어디에서 찾을 수 있나요?

플레이어들은 Yu-Gi-Oh! Duel Links 공식 웹사이트에서 기념 캠페인과 보상에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.