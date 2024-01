“The Last of Us Part II Remastered”: 이야기를 벗겨내고 액션을 발휘하다

이야기 중시적이었던 전행작과 달리, “The Last of Us Part II Remastered”는 원작의 이야기와 감정을 제거하여 플레이어에게 새로운 경험을 제공합니다. PlayStation 5용으로 향상된 시각 요소가 개선된 이 업데이트된 버전은 대재앙적인 액션에 참여할 기회를 플레이어에게 선사합니다. 이 게임은 “돌이킬 수 없음(No Return)” 기능을 소개하여 각자 독특한 능력과 전투 상황을 갖춘 다양한 캐릭터를 조종할 수 있게 합니다.

“더 이상 없어진 복잡한 캐릭터 모험과 대인 관계적 갈등은 ‘The Last of Us’를 서사적 걸작으로 만들었습니다. 대신, 플레이어는 빠른 속도의 전투 중심 게임 플레이 경험을 즐길 수 있습니다. ‘슬픈 아빠와 화끈한 레즈비언’의 동작 인형들로 축소된 캐릭터는 몬스터와 트랜스포비아 혐오 선동자와 격렬한 전투에서 대결합니다. 일부 사람들은 정교한 스토리텔링의 손실을 아쉬워할 수 있지만, ‘No Return’의 액션 포장된 게임 플레이는 각자 자체로 볼 때 즐거운 것으로 입증됩니다.

“No Return”의 하이라이트 중 하나는 주인공 조엘 밀러를 포함한 다양한 캐릭터를 해제할 수 있는 기능입니다. 이 기능은 플레이어에게 게임을 더 깊이 파고들고 여러 전투 상황을 탐색할 동기를 제공합니다. 그러나 기존 게임의 서사 구조와 플롯의 부재로 인해 일부 플레이어는 보다 포괄적인 경험을 갈망할 수 있다는 점을 유념해야 합니다.

이야기의 제거에도 불구하고, “The Last of Us Part II Remastered”는 게임 플레이 메카닉스의 면에서 빛을 발합니다. 은신 행동 요소는 반응성 있는 컨트롤과 함께 잘 설계되어 게임 플레이를 도전적이고 만족스럽게 만듭니다. 이 업데이트에는 미세한 시각적 개선 사항도 포함되어 있으며, 미묘하지만 전반적으로 향상된 게임 경험에 기여합니다.

게임의 서사적 성격이 논란을 빚어 팬들 사이에서 열정적인 토론과 열띤 토론을 불러일으킨 것은 사실입니다. 하지만 “No Return”은 이러한 진행중인 대화로부터 일시적인 안도감을 제공합니다. 플레이어는 전투의 순수한 스릴과 자신만의 복수 판타지를 즐길 수 있습니다.

요약하자면, “The Last of Us Part II Remastered”는 원작의 서사 중심 형태와는 크게 벗어나지만, 강렬한 게임 플레이를 추구하는 사람들에게 황홀한 액션 포장 경험을 선사합니다.