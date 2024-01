マイクロソフトリワードプログラムが元のポイントシステムに戻る

マイクロソフトは、驚くべきアップデートを行い、マイクロソフトリワードプログラムを元のポイントシステムに戻しました。最近のIdle Slothのツイートによると、ユーザーは報酬ごとに最大で5、10、30ポイントを獲得することができます。過去にプログラムに対していくつかの変更が行われ、クールダウン期間やポイント数の減少が行われました。

昨年、マイクロソフトは「Microsoft Rewards」と「Xbox Rewards」アプリを含む忠誠度向上プログラムに大幅な変更を加えました。これらの変更は、「その他のアクティビティ」に対して付与されるポイントの削減に不満を持つユーザーから反発を受けました。さらに、Xbox Rewardsアプリの終了は、週次のチャレンジやプレイヤーの連続達成に喜びを感じていたユーザーにとってもがっかりする結果となりました。

多くのユーザーは、マイクロソフトのChromiumベースのブラウザ「Edge」を主に使用しており、それはマイクロソフトリワードプログラムのためです。マイクロソフトは、リワードプログラムを終了する意図はないと説明し、進化させていることを明確にしました。この進化の過程で、15分ごとに検索回数を3回に制限するクールダウン期間の導入が行われました。

マイクロソフトエッジは、ブラウジング体験を向上させるためのさまざまな機能が特徴であり、多くのユーザーから支持を受けています。しかし、ユーザーは、役に立たないと感じる多くの機能が含まれているため、ブラウザが重く感じるとも不満を述べています。リワードプログラムへの変更は、このブラウザの市場シェアに影響を与えました。

よくある質問

1. マイクロソフトリワードプログラムにはどのような変更が加えられましたか?

以前、マイクロソフトは検索ごとに付与されるポイント数を調整し、獲得ポイントを減らしました。また、ユーザーは15分ごとに検索を3回に制限するクールダウン期間も導入しました。

2. 元のポイントシステムに戻る決定はなぜ下されたのですか?

ユーザーはリワードプログラムへの変更に不満を表明しました、特にポイントの削減についてです。マイクロソフトはこのフィードバックに耳を傾け、ユーザーの不満に対処するために元のポイントシステムに戻すことを決定しました。

3. この変更はマイクロソフトエッジにどのような影響を与えていますか?

マイクロソフトエッジは、リワードプログラムの導入により人気のあるブラウザ選択肢でした。プログラムへの変更はブラウザの市場シェアに影響を与え、変更後のブラウザの使用意欲が低下したとされています。

