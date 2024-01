Xgimi presenta il rivoluzionario proiettore Horizon Max al CES 2024

Xgimi, l’azienda cinese produttrice di proiettori famosa per i suoi dispositivi convenienti ma di alta qualità, ha stupito il pubblico al CES 2024 con l’introduzione della loro ultima innovazione: il proiettore Horizon Max. Con il prestigioso certificato IMAX Enhanced, il primo proiettore a lungo raggio al mondo a ricevere questa certificazione, l’Horizon Max promette di offrire un’esperienza cinematografica senza precedenti nel comfort della tua casa.

La certificazione IMAX Enhanced è un attestato di conformità rilasciato ai dispositivi che soddisfano gli standard rigorosi di IMAX per risoluzione, colore, contrasto, luminosità e il suono coinvolgente di DTS:X. Ciò significa che l’Horizon Max è in grado di riprodurre le stesse straordinarie qualità di immagine e suono che ci si aspetta da un cinema IMAX.

Una caratteristica sorprendente dell’Horizon Max è la sua tecnologia di adattamento intelligente dello schermo, nota come ISA 5.0. Utilizzando un sistema giroscopico motorizzato, il proiettore analizza l’ambiente circostante e regola automaticamente le impostazioni per ottimizzare l’esperienza visiva. Può persino ricordare queste impostazioni per attività specifiche e superfici diverse, rendendo comodo l’utilizzo per gli utenti che spostano il proiettore tra stanze o schermi diversi.

Per quanto riguarda le prestazioni visive, l’Horizon Max vanta la nuova tecnologia Dual Light 2.0 di Xgimi. Questo sistema innovativo combina triple laser MCL, comunemente utilizzati nei proiettori per sale cinematografiche commerciali, con una sorgente di luce al fosforo per offrire una luminosità aumentata, un miglior contrasto e una vasta gamma di colori. Le prime impressioni dell’Horizon Max al CES sono state estremamente positive, con i partecipanti che hanno elogiato i colori vibranti, i neri intensi e la nitidezza dell’immagine.

Sebbene i dettagli sul prezzo e le specifiche esatte dell’Horizon Max debbano ancora essere annunciati, Xgimi ha dichiarato che costerà meno di 3000 dollari ed è previsto il lancio verso la fine del 2024. Inoltre, Xgimi ha in programma di incorporare la tecnologia Dual Light 2.0 e ISA 5.0 in tutta la sua gamma di proiettori quest’anno.

Con l’Horizon Max, Xgimi punta a ridefinire l’intrattenimento domestico offrendo un’esperienza davvero coinvolgente e cinematografica in un proiettore conveniente e tecnologicamente avanzato. Che tu sia un appassionato di cinema o un fanatico dei videogiochi, l’Horizon Max promette di portare la tua esperienza visiva a nuove vette.

Domande frequenti

Cos’è la certificazione IMAX Enhanced?

La certificazione IMAX Enhanced è un riconoscimento attribuito ai dispositivi che rispettano gli elevati standard di IMAX per risoluzione, colore, contrasto, luminosità e il coinvolgente suono di DTS:X. Assicura che il dispositivo sia in grado di riprodurre un’esperienza cinematografica simile a quella di un cinema IMAX.

Cos’è l’ISA 5.0?

ISA 5.0 significa Intelligent Screen Adaptation 5.0. È una tecnologia sviluppata da Xgimi che utilizza un sistema giroscopico motorizzato controllato da software automatizzato per regolare le impostazioni del proiettore in base all’ambiente circostante e alla parete o allo schermo utilizzati. Ottimizza l’esperienza visiva e può ricordare le impostazioni per diverse attività e superfici.

Quando sarà rilasciato l’Xgimi Horizon Max?

L’Horizon Max sarà disponibile verso la fine del 2024. Tuttavia, il prezzo e le specifiche esatte non sono ancora stati annunciati.

Fonti:

Digital Trends – [https://www.digitaltrends.com/home-theater/xgimi-horizon-max-projector-ces-2024/](https://www.digitaltrends.com/home-theater/xgimi-horizon-max-projector-ces-2024/)