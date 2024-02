Vivi l’esperienza su Marte: Unisciti alla simulazione di missione della NASA

La NASA offre un’opportunità unica per chi è interessato a vivere l’esperienza su Marte. L’agenzia spaziale sta cercando volontari per la sua seconda missione simulata su Marte, nota come missione CHAPEA 2 (Crew Health and Performance Exploration Analog). Questa esperienza della durata di un anno mira a simulare le condizioni e le sfide di vita sul pianeta rosso.

In programma per l’inizio della primavera del 2025, la missione CHAPEA 2 coinvolgerà una squadra di quattro membri dell’equipaggio che risiederanno all’interno di un habitat appositamente progettato di 1.700 metri quadrati realizzato con stampante 3D a Houston. Questo habitat, noto come Mars Dune Alpha, è pensato per replicare le condizioni di vita su Marte. Durante il loro soggiorno, i membri dell’equipaggio saranno responsabili di compiti di manutenzione, coltivazione di colture e completamento di vari altri incarichi.

Sebbene l’opportunità sembri entusiasmante, è importante notare che la missione richiede impegno fisico e mentale. Gli interessati devono soddisfare determinati criteri per qualificarsi. I candidati devono avere un’età compresa tra i 30 e i 55 anni e possedere una laurea magistrale in un campo STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). È inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Inoltre, i candidati devono avere almeno due anni di esperienza professionale, nonché un minimo di mille ore di pilotaggio di un aeromobile o due anni di lavoro per un dottorato STEM. I candidati selezionati dovranno anche sottoporsi a un approfondito controllo dei precedenti penali.

Per quanto riguarda la compensazione, sebbene la NASA non abbia divulgato l’importo esatto, i partecipanti riceveranno una remunerazione per il loro contributo durante la missione. Inoltre, saranno forniti con alloggio gratuito per l’intera durata del loro soggiorno su Marte.

Se state pensando di fare domanda, preparatevi a un lungo processo di selezione. La NASA stima che potrebbero essere necessari tra 12 e 14 mesi per completare la procedura di selezione, quindi la pazienza è fondamentale.

Intraprendete un viaggio innovativo e vivete di persona l’esperienza di vita su Marte. Applicate ora e fate parte della missione simulata sulla pianeta rosso della NASA.

FAQ:

D: Cosa sta offrendo la NASA?

R: La NASA sta offrendo un’opportunità unica per le persone interessate a vivere l’esperienza di vita su Marte attraverso la sua seconda missione simulata su Marte chiamata CHAPEA 2.

D: Qual è lo scopo della missione CHAPEA 2?

R: La missione CHAPEA 2 mira a simulare le condizioni e le sfide di vita su Marte.

D: Quando inizierà la missione CHAPEA 2?

R: La missione CHAPEA 2 è programmata per iniziare all’inizio della primavera del 2025.

D: Dove risiederanno i membri dell’equipaggio durante la missione CHAPEA 2?

R: I membri dell’equipaggio risiederanno all’interno di un habitat appositamente progettato con stampante 3D chiamato Mars Dune Alpha a Houston.

D: Quali compiti saranno responsabili i membri dell’equipaggio durante il loro soggiorno?

R: I membri dell’equipaggio saranno responsabili di compiti di manutenzione, coltivazione di colture e completamento di vari altri incarichi.

D: Quali sono i requisiti per qualificarsi come partecipante?

R: I candidati devono avere un’età compresa tra i 30 e i 55 anni, avere una laurea magistrale in un campo STEM, avere almeno due anni di esperienza professionale e soddisfare criteri specifici relativi al pilotaggio di un aeromobile o a un programma di dottorato STEM.

D: Qual è la compensazione per i partecipanti?

R: L’importo esatto della compensazione non è stato divulgato dalla NASA, ma i partecipanti riceveranno una remunerazione per il loro contributo durante la missione, nonché alloggio gratuito per l’intera durata del loro soggiorno su Marte.

D: Quanto dura il processo di selezione?

R: La NASA stima che il processo di selezione possa richiedere tra 12 e 14 mesi per essere completato.

Definizioni:

– CHAPEA 2: Abbreviazione di Crew Health and Performance Exploration Analog, seconda missione simulata della NASA su Marte.

– STEM: Abbreviazione di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica.

– Mars Dune Alpha: Habitat appositamente progettato con stampante 3D per replicare le condizioni di vita su Marte.

Link correlati suggeriti:

– Sito ufficiale della NASA

– Viaggio su Marte