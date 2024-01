Nel 1964, una fotografia scattata dalla nave oceanografica antartica USNS Eltanin ha affascinato il mondo con la sua insolita immagine di ciò che sembrava essere una struttura simile a un’antenna sul fondo del mare. Le speculazioni sono impazzite, con molti che suggerivano potesse essere una prova di attività extraterrestre. Tuttavia, una sorprendente rivelazione è arrivata decenni dopo, facendo luce sulla vera natura di questo oggetto misterioso.

Non è stato fino al 1971 che la verità è stata svelata nel libro “The Face of the Deep” di Bruce C. Heezen e Charles D. Hollister. Hanno identificato l’enigmatico oggetto come Cladorhiza concrescens, una spugna carnivora. Questa affascinante creatura, descritta come una spugna ad albero di lecca-lecca, presenta un lungo stelo con radici ramificate immerse nel fango e sorprendenti appendici simili a un bastone. La spugna può coprire ampie porzioni del fondale marino, creando strutture intricate e simmetriche con angoli di 90 gradi.

Nonostante questa rivelazione, l’identificazione dell’oggetto simile a un’antenna come una spugna è passata largamente inosservata per molti anni, fino a quando il biologo marino Tom DeMary non l’ha portata all’attenzione della comunità scientifica nel 2003. DeMary si era rivolto all’oceonografo A. F. Amos, che era stato a bordo dell’USNS Eltanin negli anni ’60 e ha confermato l’identificazione della spugna. Questa nuova conoscenza è poi stata condivisa più ampiamente.

Questa scoperta ha smentito le teorie sull’origine extraterrestre e sull’attività umana clandestina, offrendo uno sguardo affascinante sulle meraviglie naturali del fondo del mare. I profili magnetici del fondale marino dell’USNS Eltanin hanno svolto un ruolo cruciale nel confermare il fenomeno della propagazione degli oceani e la teoria della deriva dei continenti.

La storia della misteriosa antenna sul fondo del mare serve come promemoria che a volte anche i fenomeni più puzzolenti ed enigmatici possono essere spiegati dalle meraviglie della natura. Sottolinea l’importanza dell’indagine scientifica e del continuo perseguimento della conoscenza per svelare i misteri che ci circondano, sia sulla Terra che oltre.

Sezione FAQ:

1. Come è stato identificato l’oggetto misterioso nella fotografia scattata dalla USNS Eltanin nel 1964?

– L’oggetto misterioso nella fotografia è stato successivamente identificato come Cladorhiza concrescens, una spugna carnivora.

2. Cos’è Cladorhiza concrescens?

– Cladorhiza concrescens è una spugna carnivora comunemente chiamata spugna ad albero di lecca-lecca. Presenta un lungo stelo con radici ramificate e notevoli appendici a forma di bastone.

3. Chi ha svelato la verità sull’oggetto misterioso nel loro libro?

– Bruce C. Heezen e Charles D. Hollister hanno svelato la verità sull’oggetto misterioso nel loro libro “The Face of the Deep”, pubblicato nel 1971.

4. Come la comunità scientifica è venuta a conoscenza della vera identità dell’oggetto?

– Il biologo marino Tom DeMary si è rivolto all’oceonografo A. F. Amos, che era stato a bordo dell’USNS Eltanin negli anni ’60 e ha confermato l’identificazione dell’oggetto come spugna. Questa conoscenza è stata poi condivisa più ampiamente.

5. Cosa ha smentito la scoperta della spugna?

– La scoperta ha smentito le teorie sull’origine extraterrestre e sull’attività umana clandestina associate alla struttura simile a un’antenna. Ha rivelato le meraviglie naturali del fondo del mare.

6. Quale ruolo ha svolto l’USNS Eltanin nel confermare le teorie scientifiche?

– I profili magnetici del fondale marino dell’USNS Eltanin hanno contribuito a confermare il fenomeno della propagazione degli oceani e la teoria della deriva dei continenti.

Definizioni:

– Cladorhiza concrescens: Una spugna carnivora comunemente chiamata spugna ad albero di lecca-lecca, caratterizzata da un lungo stelo con radici ramificate e appendici a forma di bastone.

– Extraterrestre: Relativo o proveniente dall’esterno della Terra.

– Enigmatico: Misterioso o puzzolente.

– Clandestino: Fatto in segreto o nascosto.

– Fondale marino: Il fondo del mare o dell’oceano.

Link correlato:

– NOAA