Una nuova sfida: la battaglia delle lenti da ritratto da 135mm

Riassunto: In un mercato affollato, tre importanti aziende produttrici di fotocamere mirrorless full-frame – Canon, Sony e Nikon – hanno lanciato lenti da 135mm f/1.8 per la fotografia di ritratto. Sebbene sia insolito confrontare direttamente marche diverse, può essere divertente vedere come si confrontano tra di loro. Un confronto tra le lenti Sony G Master, Canon L e Nikkor Plena da 135mm rivela interessanti differenze in termini di aberrazione cromatica, resistenza al flare, nitidezza e bokeh.

FAQ:

D: Cos’è l’aberrazione cromatica?

R: L’aberrazione cromatica si riferisce all’apparizione di dominanti di colore nelle aree fuori fuoco di un’immagine.

D: Quale lente ha mostrato una visibile aberrazione cromatica?

R: Solo la Sony G Master ha mostrato una lieve aberrazione cromatica, sebbene fosse minima.

D: Cos’è il flare?

R: Il flare si verifica quando la luce si diffonde all’interno di un sistema di lenti, causando un diminuito contrasto e la presenza di artefatti nell’immagine.

D: Quale lente ha mostrato il flare più evidente?

R: La lente Canon L ha mostrato il flare più evidente, con l’immagine che si sbiadiva facilmente verso fonti di luce intensa.

D: Cosa si intende per nitidezza di una lente?

R: La nitidezza si riferisce alla capacità di una lente di riprodurre in modo accurato dettagli fini e bordi in un’immagine.

D: Quale lente ha dimostrato la migliore nitidezza?

R: La lente Canon L sembrava essere la più nitida, sebbene le differenze fossero minime. Il Nikkor Plena ha mostrato una nitidezza uniforme su tutto il fotogramma.

D: Cos’è il bokeh?

R: Il bokeh si riferisce alla qualità delle aree fuori fuoco in un’immagine, in particolare a quanto siano lisce e piacevoli.

D: Come si sono comportate le lenti in termini di bokeh?

R: Tutte e tre le lenti hanno prodotto transizioni morbide e fluide tra il soggetto e lo sfondo, creando un piacevole effetto bokeh.

In conclusione, sebbene ogni lente abbia i suoi punti di forza e di debolezza, tutte e tre le lenti da ritratto da 135mm f/1.8 offrono prestazioni eccellenti per catturare ritratti spettacolari. I fotografi possono scegliere in base alle caratteristiche preferite, come la resistenza al flare, la nitidezza o la qualità del bokeh.