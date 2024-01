Una nuova galassia nana appena scoperta mette in discussione la comprensione cosmologica attuale

Gli astronomi hanno fatto una scoperta sorprendente nel cosmo che li ha lasciati perplessi. Una nuova galassia nana chiamata Nube, che significa “nuvola” in spagnolo, è stata recentemente scoperta nonostante sia stata trascurata per generazioni a causa della sua apparizione tenue e della sua formazione insolita.

A differenza delle galassie tipiche, Nube è quasi invisibile agli occhi degli astronomi. La sua debolità ha reso estremamente difficile determinare la sua posizione precisa, lasciando i ricercatori perplessi. In uno studio pubblicato a gennaio del 2024, la galassia nana è descritta come una collettività “diffusa”, con le sue stelle così ampiamente disperse da emettere una luce minima.

Questa scoperta mette in discussione la comprensione convenzionale della formazione delle galassie. Secondo le conoscenze scientifiche attuali, le galassie dovrebbero avere una concentrazione di luce nei loro centri che gradualmente sbiadisce verso le regioni esterne. Tuttavia, Nube sfida questa aspettativa. È dieci volte più ampia di quanto previsto e dieci volte più tenue rispetto ad altre galassie delle medesime dimensioni.

L’astrofisica Mireia Montes, ricercatrice principale dello studio, ha espresso la sua sorpresa, affermando: “Con la nostra conoscenza attuale, non capiamo come una galassia con caratteristiche così estreme possa esistere.” Montes, che dedica la sua vita allo studio del cosmo presso l’Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie, è rinomata per la sua esperienza nel campo.

La scoperta casuale di Nube è avvenuta durante una rianalisi dei dati precedentemente raccolti dallo Sloan Digital Sky Survey, un vasto database astronomico. I ricercatori hanno notato una discrepanza che, esaminata più da vicino utilizzando l’imaging multicolore, è stata confermata come una galassia nana. Nonostante sfidi alcuni principi fondamentali della scienza astronomica, le ragioni alla base della sua formazione restano elusive.

Nonostante la sua natura sfuggente, gli scienziati stimano che Nube si trovi a circa 300 milioni di anni luce dalla Via Lattea e sia approssimativamente un terzo delle dimensioni della nostra galassia. In modo intrigante, la sua struttura mette in discussione la nostra comprensione delle forze gravitazionali. Con poca massa al suo centro, non è chiaro come la galassia riesca a rimanere intatta.

Mentre si invoca spesso la materia oscura per spiegare tali anomalie, essa non è in grado di giustificare le proprietà peculiari di Nube. La materia oscura, una forma misteriosa di materia che costituisce una parte significativa della massa dell’universo, è ritenuta esistere in grandi quantità. Tuttavia, la sua presenza in Nube sembra insufficiente a spiegare le caratteristiche uniche della galassia.

La scoperta di Nube suscita entusiasmo tra gli astronomi, che stanno ora cercando attivamente altre galassie nane con proprietà simili. Lo studio di ulteriori galassie simili a Nube amplierà la nostra comprensione attuale e aprirà nuove strade per la futura ricerca astronomica. Mentre la nostra conoscenza del cosmo continua a evolversi, ci viene ricordato che c’è ancora molto da scoprire e comprendere.

