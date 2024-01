Un nuovo design per droni più silenziosi ispirato all’elica aerea di da Vinci

Un dispositivo chiamato “elica aerea”, inventato da Leonardo da Vinci più di 500 anni fa, ha suscitato l’interesse dei ricercatori alla ricerca di modi per ridurre il rumore generato dai droni. La Federal Aviation Administration ha ricevuto migliaia di lamentele sul forte ronzio prodotto dalle eliche dei droni. Questo problema non è limitato agli Stati Uniti, poiché anche altri paesi come Canada e Inghilterra hanno segnalato un aumento di lamentele simili.

Un team di ricercatori della Johns Hopkins Whiting School of Engineering si è rivolto all’elica aerea di da Vinci, considerata una progenitrice dell’elicottero moderno, per trovare ispirazione. Volevano combinare l’innovazione storica con il calcolo moderno per creare un drone più silenzioso. Ricerche precedenti avevano già esplorato delle eliche a forma di anello come potenziale soluzione per ridurre il rumore. Queste eliche diffondono i vortici che causano il rumore, risultando in un volo più silenzioso.

Il team ipotizzava che il design di da Vinci, con la sua forma simile ad una vite e una singola pala, potesse potenzialmente essere ancora più silenzioso. Per testare ciò, hanno creato un modello 3D dell’elica aerea e utilizzato un software di simulazione per prevedere i flussi d’aria e i modelli di pressione attorno all’elica. Hanno anche confrontato i livelli di rumore prodotti dall’elica aerea con quelli di un’elica a forma di anello che generava la stessa quantità di sollevamento.

I risultati hanno mostrato che, sebbene l’elica di da Vinci fosse leggermente più rumorosa dell’elica a forma di anello a una determinata velocità di rotazione, produceva anche più sollevamento. Quando i ricercatori hanno confrontato i livelli di rumore mentre producevano la stessa quantità di sollevamento, l’elica di da Vinci era significativamente più silenziosa.

Il team prevede di condurre ulteriori simulazioni per valutare i livelli di rumore delle eliche a dimensioni più grandi e velocità più elevate. Si aspettano risultati simili di riduzione del rumore, ma riconoscono che l’elica di da Vinci potrebbe avere una minore efficienza aerodinamica rispetto alle eliche tradizionali.

In generale, questa ricerca presenta un approccio innovativo per ridurre l’inquinamento acustico causato dai droni. Tramite l’ispirazione delle invenzioni di da Vinci, gli ingegneri possono esplorare design non convenzionali che danno priorità alla riduzione del rumore, aprendo possibilità per droni più silenziosi in futuro.

Domande frequenti (FAQ):

1. Qual è l’obiettivo principale dell’articolo?

L’articolo si concentra sull’utilizzo del design dell’elica aerea di Leonardo da Vinci per ridurre il rumore generato dai droni.

2. Perché i ricercatori sono interessati a ridurre il rumore dei droni?

La Federal Aviation Administration ha ricevuto numerose lamentele sul forte ronzio prodotto dalle eliche dei droni. Anche altri paesi come Canada e Inghilterra hanno segnalato lamentele simili.

3. Come i ricercatori della Johns Hopkins Whiting School of Engineering hanno affrontato il problema?

I ricercatori hanno creato un modello 3D dell’elica aerea di da Vinci e utilizzato un software di simulazione per prevedere i flussi d’aria e i modelli di pressione attorno all’elica. Hanno confrontato i livelli di rumore prodotti dall’elica aerea con quelli di un’elica a forma di anello che generava la stessa quantità di sollevamento.

4. Quali sono stati i risultati dello studio?

Sebbene l’elica di da Vinci fosse leggermente più rumorosa dell’elica a forma di anello a una determinata velocità di rotazione, produceva anche più sollevamento. Tuttavia, confrontando i livelli di rumore mentre producevano la stessa quantità di sollevamento, l’elica di da Vinci risultava significativamente più silenziosa.

5. Quali sono i piani futuri del team?

Il team prevede di condurre ulteriori simulazioni per valutare i livelli di rumore delle eliche a dimensioni più grandi e velocità più elevate. Si aspettano risultati simili di riduzione del rumore, ma riconoscono che l’elica di da Vinci potrebbe avere una minore efficienza aerodinamica rispetto alle eliche tradizionali.

Termini chiave:

1. Elica aerea: Un dispositivo inventato da Leonardo da Vinci, considerato una progenitrice dell’elicottero moderno.

2. Vortici: Motivi circolari di aria che possono causare rumore.

3. Efficienza aerodinamica: La capacità di un oggetto di muoversi efficientemente nell’aria.

