Titolo: Viaggio nello Spazio: La Missione degli Astronauti Privati di Axiom Space Pronta per il Lancio

La terza missione degli astronauti privati di Axiom Space si sta preparando al lancio della prossima settimana, mentre l’equipaggio della spedizione 70 della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) aspetta con impazienza il suo arrivo. Il lancio è previsto per il 17 gennaio, quando il razzo SpaceX Falcon 9 porterà il veicolo spaziale Dragon Freedom verso l’ISS, dove si aggancerà al modulo Harmony.

L’equipaggio di Axiom Mission 3 (Ax-3) è composto dal comandante Michael Lopez-Alegria, il pilota Walter Villadei e gli specialisti di missione Alper Gezeravci e Marcus Wandt. Trascorreranno due settimane a bordo dell’ISS, conducendo attività di ricerca, formazione ed attività commerciali.

In vista del lancio, gli astronauti della NASA Loral O’Hara e Jasmin Moghbeli si stanno preparando all’arrivo del veicolo spaziale Dragon. Hanno revisionato le procedure di aggancio e monitoreranno il veicolo mentre si avvicina all’ISS.

Oltre alla missione degli astronauti privati, gli abitanti dell’ISS sono stati impegnati in varie attività. L’astronauta della NASA Loral O’Hara ha raccolto campioni di sangue per analisi e ha svolto test cognitivi come parte degli esperimenti di ricerca umana. Satoshi Furukawa della JAXA ha verificato i collegamenti elettrici e si è occupato di piante di pomodoro per un’indagine sull’immunità delle piante. Jasmin Moghbeli ha esplorato rivestimenti antimicrobici per prevenire la diffusione dei microrganismi sul veicolo spaziale.

La prossima missione degli astronauti privati sottolinea la crescente presenza dei viaggi spaziali commerciali e gli sforzi continui degli astronauti nel condurre ricerche e migliorare la vita sia sulla Terra che nello spazio. Con ogni missione, ci avviciniamo sempre di più a un futuro in cui l’esplorazione spaziale sia accessibile a tutti.

Domande frequenti:

D: Quando è programmato il lancio della missione degli astronauti privati di Axiom Space?

R: La missione è programmata per il 17 gennaio alle 17:11, ora standard orientale.

D: Quanto tempo resteranno gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale?

R: L’equipaggio di Axiom Mission 3 trascorrerà due settimane a bordo dell’ISS.

D: Quali sono le responsabilità degli astronauti durante il loro soggiorno sulla ISS?

R: Gli astronauti condurranno attività di ricerca, formazione ed attività commerciali durante la loro permanenza sulla ISS.

D: Quali preparativi hanno fatto gli astronauti sulla ISS per la missione degli astronauti privati?

R: Gli astronauti della NASA Loral O’Hara e Jasmin Moghbeli hanno revisionato le procedure di aggancio e monitoreranno il veicolo spaziale Dragon mentre si avvicina all’ISS.

D: Quali altre attività hanno svolto gli astronauti sulla ISS?

R: Gli astronauti hanno svolto varie attività legate alla ricerca umana, alle indagini sull’immunità delle piante e alla ricerca antimicrobica.