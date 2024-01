Tecniche di editing genetico e miglioramento delle piante: affrontare la sfida di nutrire una popolazione in crescita

In una recente discussione, i leader dell’industria hanno esplorato il potenziale di combinare tecniche avanzate di editing genetico con metodi tradizionali per l’ibridazione delle piante al fine di affrontare la sfida globale di nutrire una popolazione in rapida crescita. Una notevole alternativa a CRISPR/Cas9 che è stata discussa è Cas-CLOVER, uno strumento di editing genetico che ha dimostrato di avere potenzialità nel mirare geni specifici all’interno del genoma del banana.

Mentre la popolazione mondiale continua a crescere, le risorse disponibili per la produzione alimentare sono limitate. Ciò ha spinto scienziati e ricercatori ad esplorare soluzioni innovative per migliorare i rendimenti delle colture e la sicurezza alimentare. Le tecniche di editing genetico, come CRISPR/Cas9, hanno suscitato grande attenzione negli ultimi anni per il loro potenziale nello sviluppo di colture con caratteristiche migliorate, come la resistenza alle malattie e l’aumento della produttività.

Tuttavia, Cas-CLOVER, sviluppato da Demeetra AgBio, offre un’alternativa comprovata a CRISPR/Cas9. Questo strumento di editing del genoma ha dimostrato la sua efficacia nel mirare al gene MusaPDS nel genoma del banana. Attraverso l’editing strategico di geni specifici, gli scienziati sperano di migliorare la qualità complessiva, il rendimento e la resistenza delle colture di banana, che sono fondamentali per milioni di persone nell’Africa Orientale e in altre regioni.

La dottoressa Leena Tripathi, direttrice del Programma di Biotecnologia presso l’Istituto Internazionale di Agricoltura Tropicale (IITA), ha sottolineato l’importanza di combinare tecniche avanzate di editing genetico con metodi tradizionali di ibridazione delle piante. Integrando questi approcci, i ricercatori possono sfruttare i punti di forza di entrambi i metodi, garantendo che le caratteristiche desiderabili possano essere introdotte in modo efficiente in nuove varietà preservando al contempo la diversità genetica essenziale per la sostenibilità a lungo termine.

David Norman, ricercatore senior del Gruppo dei Sistemi Vegetali presso Demeetra, ha sottolineato le conoscenze e l’esperienza che l’azienda porta nel campo dell’editing genetico. Basandosi su un vasto portafoglio di proprietà intellettuale, Demeetra mira a fornire conoscenze ai suoi partner attraverso licenze commerciali che consentono la libertà di operare. Questo approccio collaborativo favorisce l’innovazione e accelera lo sviluppo e l’implementazione di colture migliorate.

Poiché la domanda di cibo continua ad aumentare, è fondamentale esplorare ed abbracciare nuove tecnologie che possano migliorare la produttività delle colture e affrontare le sfide di una popolazione in crescita. La combinazione di tecniche avanzate di editing genetico e metodi tradizionali di ibridazione delle piante offre un percorso promettente per garantire la sicurezza alimentare globale preservando l’integrità dei nostri ecosistemi. Lavorando insieme, scienziati e ricercatori possono creare sistemi agricoli sostenibili e resilienti che contribuiscono a un futuro migliore per tutti.

FAQ

1. Cos’è Cas-CLOVER?

Cas-CLOVER è uno strumento alternativo di editing genetico sviluppato da Demeetra AgBio. Ha dimostrato di avere potenzialità nel mirare geni specifici all’interno del genoma del banana.

2. In che cosa differisce Cas-CLOVER da CRISPR/Cas9?

Cas-CLOVER è un’alternativa a CRISPR/Cas9. Offre uno strumento di editing del genoma alternativo comprovato ed ha dimostrato di essere efficace nel mirare geni specifici nel genoma del banana.

3. Qual è l’impatto potenziale delle tecniche di editing genetico nell’ibridazione delle piante?

Le tecniche di editing genetico, come CRISPR/Cas9 e Cas-CLOVER, hanno il potenziale per migliorare i rendimenti delle colture, potenziare caratteristiche come la resistenza alle malattie e aumentare la sicurezza alimentare.

4. Perché è importante combinare tecniche avanzate di editing genetico con l’ibridazione tradizionale delle piante?

Combattendo questi approcci, i ricercatori possono sfruttare i punti di forza di entrambi i metodi. Questo assicura che le caratteristiche desiderabili possano essere introdotte in modo efficiente nelle nuove varietà di colture, preservando al contempo la diversità genetica per la sostenibilità a lungo termine.

5. Come contribuisce Demeetra AgBio al campo dell’editing genetico?

Demeetra AgBio porta conoscenza ed esperienza nel campo dell’editing genetico. L’azienda possiede un vasto portafoglio di proprietà intellettuale e mira ad offrire conoscenze ai suoi partner attraverso licenze commerciali, favorendo l’innovazione e accelerando lo sviluppo e l’implementazione di colture migliorate.

Definizioni

– CRISPR/Cas9: Una tecnica di editing genetico che consente agli scienziati di modificare sequenze di DNA e alterare la funzione dei geni.

– Editing genetico: Il processo di apportare modifiche alla sequenza di DNA di un organismo.

– Genoma: L’insieme completo di geni o materiale genetico presente in una cellula o organismo.

– Gene MusaPDS: Un gene specifico all’interno del genoma del banana che è stato bersaglio di editing in alcuni esperimenti.

