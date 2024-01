Suggerimenti per il Pascolo delle Stoppie Colturali: Assicurare la Salute del Tuo Gregge

Agricolture Victoria ha recentemente aggiornato la sua risorsa online sul pascolo delle stoppie colturali, fornendo informazioni tempestive e cruciali per i proprietari di pecore. La pagina web, intitolata ‘Requisiti Nutrizionali delle Pecore durante il Pascolo delle Stoppie’, offre preziosi suggerimenti su come gestire la variazione della qualità del foraggio per mantenere la salute dei greggi.

Il pascolo delle stoppie può dimostrarsi una fonte efficace di nutrizione per le pecore durante le stagioni estive e autunnali. Tuttavia, è importante essere consapevoli che la qualità del foraggio delle stoppie può variare notevolmente, rendendo necessario l’utilizzo di integratori per pecore.

Un aspetto fondamentale da considerare durante il pascolo delle stoppie è il contenuto di energia e proteine nella dieta. Il valore del foraggio nelle stoppie deriva dai cereali residuali e dalla quantità di materiale vegetale verde, che potrebbe includere cereali danneggiati e infestanti estive. Comprendere la variabilità del valore alimentare per diversi tipi di stoppie, così come i metodi per misurarlo nella propria azienda agricola, è cruciale per garantire il benessere del tuo gregge.

La risorsa aggiornata non solo fornisce informazioni sui requisiti nutrizionali del pascolo sulle stoppie, ma mette anche in evidenza potenziali problemi di salute che le pecore potrebbero affrontare. Questi includono avvelenamento da cereali, avvelenamento da nitrati, lupinosi, carenza di tiamina, pancia acquosa e vermi. Si sottolinea l’importanza di assicurarsi che le pecore abbiano lo stomaco pieno prima di introdurle in un campo di stoppie. In alternativa, l’introduzione graduale può essere fatta limitando il tempo di pascolo o implementando un sistema di pascolo a celle.

Inoltre, la risorsa consiglia che erbacce tossiche possano emergere dopo le piogge estive, rappresentando un rischio per le pecore che pascolano sulle stoppie. In generale, il bestiame dovrebbe essere rimosso dall’area dopo sei settimane o quando i cereali e il foraggio verde scendono al di sotto di 40 kg per ettaro.

Pascolando sulle stoppie, i proprietari di pecore non solo possono fornire nutrizione al loro gregge, ma anche ridurre il carico delle stoppie, il che sarà vantaggioso per gli agricoltori durante il passaggio alle stagioni autunnali e invernali.

In conclusione, la risorsa aggiornata di Agricoltura Victoria offre preziosi suggerimenti e approfondimenti per i proprietari di pecore, garantendo la salute e il benessere del loro gregge durante il pascolo delle stoppie colturali. Comprendere i requisiti nutrizionali, i potenziali problemi di salute e le tecniche di gestione adeguate è fondamentale per mantenere un gregge sano e prospero.

Termini chiave e gergo:

– Pascolo delle stoppie: La pratica di permettere alle pecore di pascolare sul materiale residuo lasciato in un campo dopo il raccolto di una coltura.

– Qualità del foraggio: Il valore nutrizionale del foraggio disponibile per gli animali da consumare.

– Cereali residuali: La quantità di cereali lasciata nel campo dopo la raccolta.

– Cereali danneggiati: Cereali che sono stati danneggiati o rovinati.

– Lupinosi: Una malattia nelle pecore causata dal consumo di lupini ammuffiti o rovinati.

– Carenza di tiamina: Una carenza di tiamina (vitamina B1) nella dieta, che può portare a problemi di salute nelle pecore.

– Pancia acquosa: Una condizione nelle pecore causata dal consumo eccessivo di acqua, che porta a gonfiore e altri problemi di salute.

