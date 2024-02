Studio rileva un uso elevato di cannabinoidi non autorizzati tra i proprietari di cani danesi

Un recente studio condotto in Danimarca ha portato alla luce l’ampio utilizzo di cannabinoidi non autorizzati tra i proprietari di cani. Lo studio, condotto da Pernille Holst e dal suo team presso l’Università di Copenaghen, ha scoperto che il 38% dei proprietari di cani intervistati ha riportato di utilizzare cannabinoidi, come il cannabidiolo (CBD), per curare i propri animali domestici. Questi risultati sono stati pubblicati sulla rivista in accesso aperto PLOS ONE.

Sebbene i prodotti a base di cannabis siano diventati popolari per l’uso medico e ricreativo nell’uomo, il loro utilizzo per gli animali domestici rimane controverso. Nei Paesi in cui la cannabis non è legalmente prescritta per l’uso veterinario, i proprietari di animali domestici si rivolgono a cannabinoidi non autorizzati per affrontare vari problemi di salute.

Il sondaggio, condotto in forma anonima attraverso i social media, ha ricevuto risposte da 2.002 proprietari di cani. Di questi intervistati, il 38% ha dichiarato di utilizzare almeno un prodotto a base di cannabinoidi per i propri cani. Le gocce o gli oli a base di CBD sono stati i più utilizzati, con il 93% dei proprietari di cani che hanno optato per questa forma di trattamento. Solo il 4% dei proprietari ha dichiarato di utilizzare prodotti contenenti delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).

Il sondaggio ha rivelato una vasta gamma di motivi per l’utilizzo di cannabinoidi nei cani. I proprietari di cani hanno riportato di utilizzarli per la gestione del dolore, problemi comportamentali, allergie e altre condizioni diverse. La maggioranza dei partecipanti (77%) ha affermato di aver osservato un effetto positivo sulla salute mentale o fisica dei propri cani dopo il trattamento con cannabinoidi.

Tuttavia, i ricercatori mettono in guardia sul fatto che questi risultati si basano su dati auto-dichiarati e non hanno il supporto di studi scientifici esistenti sull’argomento. Essi sottolineano la necessità di ricerca basata su evidenze per comprendere meglio i potenziali benefici e rischi dell’uso dei cannabinoidi negli animali domestici.

Holst e il suo team sono stati particolarmente sorpresi dalla vasta gamma di condizioni per le quali i proprietari di cani danesi utilizzano questi prodotti non autorizzati. Ciò sottolinea l’importanza di condurre studi clinici sistematici per determinare l’efficacia e la sicurezza dei cannabinoidi nel trattamento di diverse problematiche di salute nei cani.

In conclusione, i risultati del sondaggio rivelano una significativa diffusione dell’uso di cannabinoidi non autorizzati tra i proprietari di cani danesi. Sebbene molti proprietari credano negli effetti positivi di questi trattamenti, ulteriori ricerche scientifiche sono necessarie per convalidare tali affermazioni e fornire indicazioni basate su evidenze per i proprietari di animali domestici.

Sezione FAQ:

1. Quale percentuale dei proprietari di cani intervistati ha dichiarato di utilizzare cannabinoidi per curare i propri animali domestici?

Il 38% dei proprietari di cani intervistati ha dichiarato di utilizzare cannabinoidi, come il CBD, per curare i propri animali domestici.

2. Quale tipo di prodotto a base di cannabinoidi è stato più comunemente utilizzato dai proprietari di cani?

Le gocce o gli oli a base di CBD sono stati i prodotti a base di cannabinoidi più comunemente utilizzati dai proprietari di cani, con il 93% di essi che ha optato per questa forma di trattamento.

3. Quale percentuale di proprietari di cani ha dichiarato di utilizzare prodotti contenenti THC?

Solo il 4% dei proprietari di cani ha dichiarato di utilizzare prodotti contenenti THC.

4. Quali sono stati i principali motivi per l’utilizzo dei cannabinoidi nei cani?

I proprietari di cani hanno dichiarato di utilizzare i cannabinoidi nei cani per vari motivi, tra cui la gestione del dolore, problemi comportamentali, allergie e altre condizioni.

5. Quale percentuale di intervistati ha dichiarato di aver osservato effetti positivi sulla salute dei propri cani dopo il trattamento con cannabinoidi?

Il 77% dei partecipanti ha dichiarato di aver osservato un effetto positivo sulla salute mentale o fisica dei propri cani dopo il trattamento con cannabinoidi.

Termini chiave/gergo:

– Cannabinoidi: Composti presenti nella pianta di cannabis che hanno vari effetti sul corpo.

– Cannabidiolo (CBD): Un cannabinoide non psicoattivo presente nella cannabis.

– Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC): Il cannabinoide psicoattivo nella cannabis responsabile della sensazione di “euforia”.

– Efficacia: L’efficacia o la capacità di un trattamento di produrre il risultato desiderato.

Link correlati suggeriti:

– PLOS ONE: La rivista in accesso aperto dove sono stati pubblicati i risultati dello studio.

– Università di Copenaghen: L’istituzione presso la quale è stato condotto la ricerca.