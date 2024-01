Scopri il potere dell’Inestimabile Ricompensa in Genshin Impact

Inestimabile Ricompensa è un’arma creabile di recente nel popolare gioco di ruolo d’azione, Genshin Impact. Questa potente asta a 4 stelle, ottenibile dopo l’uscita di Fontaine, è appositamente progettata per i personaggi basati su HP. L’attrattiva principale di questa arma è la sua capacità di ripristinare l’energia del possessore, garantendo un uptime aumentato per la loro Raffica Elementale.

I giocatori possono ottenere il progetto per l’Inestimabile Ricompensa dal fabbro di Fontaine. Tuttavia, non è semplice come raccogliere risorse e creare l’arma. Per forgiare questa rara asta, è necessario un Tondino da Lama di Polearm Midlander, che può essere ottenuto come ricompensa da trounce domains in Sumeru e Fontaine. Inoltre, i giocatori hanno l’opzione di convertire il proprio Tondino da Lama di Polearm Northlander esistente e i Solventi del Sogno in Tondini da Lama di Polearm Midlander utilizzando la panca da lavoro.

Potenziare l’Inestimabile Ricompensa richiede una serie specifica di risorse, tra cui Tondini da Lama di Polearm Midlander, Cristalli della Condensazione, Ciottoli di Ferro Bianco e Mora. Una volta potenziata al massimo, questa asta creabile offre un ATK base di 565 e il 27,6% di HP come statistiche secondarie. La sua passiva unica, Punta della Lancia, consente al possessore di ripristinare energia quando viene curato, attivandosi una volta ogni 10 secondi, anche quando il possessore non è in combattimento attivo.

L’Inestimabile Ricompensa è particolarmente adatta per i personaggi a asta basati su HP in Genshin Impact. Personaggi come Chevreuse, Mika e Yaoyao possono attivare facilmente la passiva dell’arma, ripristinando energia e migliorando le prestazioni della loro Raffica Elementale. D’altra parte, personaggi come Thoma, Candace e Zhongli possono beneficiare di un aumento di HP e forza dello scudo, ma avranno bisogno dell’assistenza di un guaritore per attivare efficacemente la passiva dell’arma.

Domande frequenti

1. Come posso ottenere l’Inestimabile Ricompensa in Genshin Impact?

Puoi ottenere il progetto dell’Inestimabile Ricompensa dal fabbro di Fontaine in Genshin Impact.

2. Quali risorse sono necessarie per creare l’Inestimabile Ricompensa?

Per creare l’Inestimabile Ricompensa, avrai bisogno di un Tondino da Lama di Polearm Midlander, Cristalli della Condensazione, Ciottoli di Ferro Bianco e Mora.

3. Come posso potenziare l’Inestimabile Ricompensa in Genshin Impact?

Puoi potenziare l’Inestimabile Ricompensa utilizzando le risorse necessarie presso la panca da lavoro. Assicurati di avere abbastanza Tondini da Lama di Polearm Midlander per il potenziamento.

4. Quali personaggi sono adatti per utilizzare l’Inestimabile Ricompensa?

L’Inestimabile Ricompensa è ideale per i personaggi a asta basati su HP come Chevreuse, Mika, Yaoyao, Thoma, Candace e Zhongli.

