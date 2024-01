Scienziati sviluppano una promettente strategia per frenare la proteina MYC nelle cellule cancerose

I ricercatori dell’Università della California, Riverside (UCR) hanno fatto significativi progressi nel contrastare il comportamento incontrollabile della proteina MYC nelle cellule cancerose. La MYC, un componente cruciale dell’attività cellulare normale, diventa iperattiva nelle cellule cancerose, contribuendo alla loro crescita rapida e alla diffusione.

Tradizionalmente, l’obiettivo della proteina MYC è stato difficile a causa della sua natura senza forma, che rende difficile per i farmaci identificarla e regolarla. Tuttavia, il team dell’UCR è riuscito a creare con successo un composto peptidico che può interagire con la MYC e ripristinarne la normale funzione.

Il biochimico capo, Min Xue, spiega che la MYC si comporta più come uno steroide che come una fonte di nutrimento per le cellule tumorali. In effetti, la MYC è implicata nel 75% dei casi di cancro umano, rendendola un bersaglio chiave per lo sviluppo di farmaci.

I ricercatori hanno utilizzato le informazioni strutturali limitate disponibili sulla MYC per sviluppare una libreria di peptidi in grado di interagire efficacemente con la proteina. Un particolare peptide, noto come NT-B2R, ha dimostrato un’eccezionale capacità di disabilitare la MYC.

Negli esperimenti di laboratorio utilizzando una coltura di cellule tumorali del cervello umano, NT-B2R si è legato alla MYC, modificando la regolazione dei geni e riducendo significativamente il metabolismo e la proliferazione delle cellule tumorali. Fondamentalmente, ha limitato le attività dannose delle cellule tumorali.

Lavori precedenti degli stessi ricercatori hanno rivelato che modificare la struttura dei peptidi può migliorare la loro interazione con proteine senza forma come la MYC. Piegando e collegando i peptidi per formare anelli, la casualità diminuisce, portando a una migliore prestazione di legame.

Nonostante i risultati promettenti, sono necessarie ulteriori ricerche. Attualmente, il peptide viene somministrato attraverso nanoparticelle lipidiche, che non sono pratiche per la somministrazione di farmaci. Inoltre, test rigorosi su soggetti umani sono necessari.

La mancanza di struttura della MYC e la sua influenza su vari tipi di cancro la rendono un obiettivo molto ricercato per lo sviluppo di farmaci. La scoperta del team dell’UCR ci avvicina un passo più vicino a domare il caos provocato dalla MYC nelle cellule tumorali.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Journal of the American Chemical Society, offrendo speranza per una nuova strategia nel combattere il cancro.

