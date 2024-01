Scienziati intrappolano atomi di kripto in nanotubi di carbonio: nuove intuizioni sul comportamento atomico

In un risultato rivoluzionario, gli scienziati presso la Scuola di Chimica dell’Università di Nottingham hanno intrappolato con successo atomi di kripto, un gas nobile, all’interno di nanotubi di carbonio, creando un gas unidimensionale. Questa ricerca all’avanguardia, che utilizza metodi avanzati di microscopia elettronica a trasmissione (TEM), fornisce nuove intuizioni sul comportamento degli atomi individuali.

Il comportamento degli atomi ha da sempre affascinato gli scienziati, poiché i loro movimenti hanno un profondo impatto su fenomeni fondamentali come temperatura, pressione, flusso di fluidi e reazioni chimiche. I metodi tradizionali di spettroscopia hanno consentito l’analisi di grandi gruppi di atomi, ma non forniscono una comprensione dettagliata del comportamento degli atomi individuali in punti specifici nel tempo.

La sfida nella visualizzazione degli atomi risiede nelle loro dimensioni ridotte e nei movimenti ad alta velocità. Gli atomi hanno dimensioni comprese tra 0,1 e 0,4 nanometri e possono muoversi a velocità di circa 400 metri al secondo. Questi fattori rendono estremamente difficile l’immagine diretta degli atomi in azione, e le rappresentazioni visive in tempo reale continueranno ad essere una delle sfide scientifiche più significative.

Utilizzando i nanotubi di carbonio, i ricercatori hanno intrappolato con successo atomi di kripto e studiato accuratamente le loro posizioni a livello di singolo atomo in tempo reale. Gli atomi di kripto sono stati osservati come punti in movimento, grazie all’elevato numero atomico del kripto che facilita il tracciamento in TEM. Questa scoperta ha permesso agli scienziati di osservare la formazione di coppie Kr2, tenute insieme dall’interazione misteriosa di van der Waals, nello spazio reale.

L’utilizzo di molecole di buckminsterfullerene, simili a palloni da calcio e composte da 60 atomi di carbonio, ha facilitato il trasporto di atomi di kripto individuali all’interno di nano provette. Fondendo le gabbie di carbonio, gli atomi di kripto sono stati rilasciati e il loro legame interatomico e il comportamento dinamico sono stati studiati in un singolo esperimento di TEM.

Una volta liberati dalle molecole di trasporto, gli atomi di kripto hanno formato un gas unidimensionale, confinato nello spazio estremamente ristretto del canale del nanotubo. Gli atomi nella fila di atomi di kripto vincolati sono stati costretti a rallentare, incapaci di superarsi a vicenda a causa dello spazio limitato. Questa osservazione è simile ai veicoli in un ingorgo del traffico. Sebbene la transizione a un gas unidimensionale abbia fatto scomparire il contrasto di singolo atomo in TEM, tecniche complementari come l’imaging in microscopia elettronica a scansione (STEM) e la spettroscopia di perdita di energia degli elettroni (EELS) sono state in grado di seguire il movimento degli atomi.

Questa ricerca rivoluzionaria apre la porta a ulteriori studi sulle transizioni di fase controllate dalla temperatura e sulle reazioni chimiche nei sistemi unidimensionali utilizzando la microscopia elettronica. La comprensione di questi insoliti stati della materia contribuirà alla nostra conoscenza della dinamica atomica e potrebbe avere conseguenze significative per vari campi della scienza e della tecnologia.

Definizioni:

1. Microscopia elettronica a trasmissione (TEM): Una tecnica di microscopia che utilizza elettroni per creare immagini di un campione ad alta ingrandimento.

2. Spettroscopia: Lo studio dell’interazione della materia con la radiazione elettromagnetica, spesso utilizzato per analizzare la composizione e le proprietà delle sostanze.

3. Interazione di van der Waals: Una debole forza attrattiva tra atomi o molecole neutre dovuta a fluttuazioni temporanee nelle distribuzioni degli elettroni.

4. Buckminsterfullerene: Una molecola composta da 60 atomi di carbonio disposti in una forma sferica simile a un pallone da calcio.

