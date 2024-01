Rivoluzionare la produzione di vaccini: una svolta nella biologia ingegneristica degli adiuvanti dei vaccini

In un risultato innovativo, gli scienziati sono riusciti a replicare con successo una preziosa molecola, la QS-21, che viene estratta dall’albero della soapbark e utilizzata come ingrediente fondamentale nei vaccini. Questa svolta apre opportunità senza precedenti per l’industria dei vaccini, fornendo un metodo di produzione alternativo che non dipende dall’estrazione della molecola dall’albero della soapbark. La ricerca è stata condotta dal John Innes Centre in collaborazione con altre istituzioni.

Tradizionalmente, la QS-21, un potente adiuvante che potenzia la risposta immunitaria del corpo ai vaccini, veniva ottenuta direttamente dalla corteccia dell’albero della soapbark. Tuttavia, preoccupazioni sulla sostenibilità del suo approvvigionamento e sulla complessa struttura della molecola hanno spinto gli scienziati a ricercare approcci alternativi. Tentativi precedenti di produrre la QS-21 in lieviti o piante di tabacco sono stati ostacolati dalla mancanza di conoscenza sul suo percorso biochimico nell’albero.

Utilizzando la sequenza del genoma dell’albero della soapbark cileno recentemente pubblicata, il team di ricerca è stato in grado di identificare e mappare i geni e gli enzimi coinvolti nella produzione della QS-21. Sfruttando le tecniche di espressione transitoria sviluppate presso il John Innes Centre, hanno ricostruito con successo il percorso chimico nelle piante di tabacco, segnando la prima produzione “senza albero” di questo composto altamente apprezzato.

La dott.ssa Laetitia Martin, prima autrice dello studio, ha espresso la sua eccitazione per le implicazioni di questa svolta. Producing la QS-21 in un sistema di espressione alternativo, gli scienziati possono ora comprendere meglio il suo meccanismo d’azione e affrontare questioni legate alla scalabilità e alla tossicità. Questo progresso apre la strada a ulteriori biologia ingegneristica di adiuvanti per vaccini per potenziare le risposte immunitarie e migliorare l’efficacia dei vaccini.

Il risultato del team non solo è una grande soddisfazione scientifica, ma offre anche grandi promesse per la società. Sviluppando un metodo più sostenibile per produrre la QS-21, contribuiscono alla disponibilità e all’accessibilità dei vaccini, avendo un impatto sulle vite delle persone a livello globale. La collaborazione tra il John Innes Centre e Plant Bioscience Limited (PBL) è fondamentale per commercializzare questa ricerca innovativa, garantendo la sua traduzione dal laboratorio alle applicazioni reali.

Questo studio rivoluzionario, intitolato “Complete Biosynthesis of the Potent Vaccine Adjuvant QS-21,” è stato pubblicato su Nature Chemical Biology e segna una pietra miliare significativa nel campo della produzione di vaccini. La replicazione riuscita della QS-21 in un sistema di espressione alternativo offre nuove opportunità per l’innovazione nello sviluppo dei vaccini, offrendo speranza per programmi di immunizzazione più efficaci in tutto il mondo.

Domande frequenti:

1. Cos’è la QS-21?

La QS-21 è una preziosa molecola utilizzata come ingrediente fondamentale nei vaccini. È un potente adiuvante che potenzia la risposta immunitaria del corpo ai vaccini.

2. Come viene tradizionalmente ottenuta la QS-21?

Tradicionalmente, la QS-21 viene ottenuta direttamente dalla corteccia dell’albero della soapbark.

3. Perché c’è bisogno di un metodo di produzione alternativo per la QS-21?

Ci sono preoccupazioni sulla sostenibilità dell’approvvigionamento della QS-21 dall’albero della soapbark e sulla complessa struttura della molecola. Gli scienziati hanno cercato approcci alternativi per produrre la QS-21.

4. Come ha replicato il team di ricerca la QS-21?

Utilizzando la sequenza del genoma dell’albero della soapbark cileno, recentemente pubblicata, il team di ricerca ha identificato e mappato i geni e gli enzimi coinvolti nella produzione della QS-21. Hanno ricostruito con successo il percorso chimico nelle piante di tabacco, segnando la prima produzione “senza albero” di QS-21.

5. Quali sono le implicazioni di questa svolta?

Producing la QS-21 in un sistema di espressione alternativo, gli scienziati possono comprendere meglio il suo meccanismo d’azione e affrontare questioni di scalabilità e tossicità. Questo progresso apre la strada a ulteriori bioingegneria di adiuvanti per vaccini per potenziare le risposte immunitarie e migliorare l’efficacia dei vaccini.

6. Come contribuisce questa svolta alla società?

Sviluppando un metodo più sostenibile per produrre la QS-21 contribuisce alla disponibilità e all’accessibilità dei vaccini. Ha un impatto sulle vite delle persone a livello globale, garantendo un maggiore accesso ai vaccini.

Definizioni:

– QS-21: Una preziosa molecola ottenuta dall’albero della soapbark e utilizzata come ingrediente fondamentale nei vaccini. È un potente adiuvante che potenzia la risposta immunitaria del corpo ai vaccini.

– Adiuvante: Una sostanza aggiunta a un vaccino per potenziare la risposta immunitaria e migliorarne l’efficacia.

– Sequenza del genoma: L’insieme completo di istruzioni genetiche o DNA all’interno di un organismo.

Link correlati suggeriti:

– John Innes Centre

– Nature Chemical Biology