Rivalutazione dell’impatto delle osservazioni degli aeromobili Mode-S sulle previsioni meteorologiche

Il Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine del Tempo (ECMWF) ha recentemente rivalutato l’utilizzo delle osservazioni degli aeromobili Mode-S per migliorare l’accuratezza delle previsioni meteorologiche. Dopo un significativo aumento dei volumi di dati Mode-S durante il periodo di ripresa dalla pandemia di COVID-19, l’ECMWF ha sospeso l’assimilazione di tali dati nel novembre 2022. Tuttavia, è stato ora stabilito che un numero minore di osservazioni Mode-S può ancora avere un impatto positivo sulle previsioni.

I dati Mode-S, derivati dal controllo del traffico aereo, devono essere elaborati per essere adatti all’uso meteorologico. Il Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) esegue l’elaborazione necessaria e l’ECMWF utilizza i dati elaborati. In precedenza, l’utilizzo di un gran numero di osservazioni Mode-S ha portato a deviazioni sostanziali nell’analisi della velocità del vento rispetto alle osservazioni effettive.

Per affrontare questo problema, l’ECMWF ha introdotto un nuovo sistema di assimilazione dei dati a novembre. Questo sistema incorpora un metodo chiamato “box thinning” (affinamento delle caselle), in cui l’atmosfera viene divisa in caselle e viene utilizzato solo un rapporto di un aeromobile per ogni casella. I risultati hanno mostrato miglioramenti significativi nelle previsioni a breve termine dei venti della troposfera superiore in Europa, con un aumento dell’accuratezza fino all’8%.

La rivalutazione mette in evidenza l’importanza del monitoraggio continuo del sistema di osservazione globale. In questo caso, il problema non riguardava la qualità delle osservazioni, ma la semplice quantità di dati utilizzati. Regolando il numero di osservazioni Mode-S e implementando un nuovo metodo di affinamento, l’ECMWF ha ottenuto risultati più favorevoli nelle proprie previsioni meteorologiche.

Guardando avanti, l’ECMWF sta lavorando per ottenere accesso ai dati Mode-S globali, compresa la possibilità entusiasmante di ottenere più dati sui venti nei tropici. Ciò migliorerà ulteriormente l’accuratezza e l’affidabilità delle loro previsioni.

La rivalutazione delle osservazioni degli aeromobili Mode-S serve come promemoria che una vigilanza costante è fondamentale per mantenere l’equilibrio ottimale tra la quantità di osservazioni e la qualità delle previsioni. Trovando questo equilibrio, le organizzazioni meteorologiche possono continuare a migliorare le loro capacità di previsione e fornire previsioni più accurate al pubblico.

