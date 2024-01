Preoccupazioni sulla conservazione dell’idrogeno in un campo di gas dismesso evidenziate

Un recente studio condotto dai ricercatori dell’Università di Aberdeen e della UK Onshore Geophysical Library (UKOGL) ha sollevato preoccupazioni sull’uso potenziale di un campo di gas dismesso in Scozia come grande deposito di idrogeno. Lo studio ha concluso che il campo di gas di Cousland a Midlothian non soddisfa i criteri necessari per una conservazione sotterranea sicura, raccomandando di non utilizzarlo a questo scopo.

Situato vicino a Dalkeith a Midlothian, il campo di gas di Cousland è stato dismesso negli anni ’60 ed è stato identificato come un potenziale candidato per la conservazione su larga scala di idrogeno per sostenere le ambizioni di zero netto del paese. Tuttavia, lo studio ha evidenziato diversi ostacoli al suo utilizzo, tra cui la mancanza di informazioni sulle rocce sedimentarie sotterranee e la struttura del campo.

Una delle principali preoccupazioni sollevate dai ricercatori è la possibilità di perdite di idrogeno, che potrebbero rappresentare rischi per l’ambiente locale e le comunità circostanti. I risultati dello studio, pubblicati nella rivista Earth Science, Systems and Society, mettono in evidenza le sfide nella contenimento dell’idrogeno a causa della sua molecola piccola e maneggevole.

L’assenza di depositi salini, tipicamente utilizzati per la conservazione sotterranea sicura, nelle aree onshore della Scozia ha portato alla considerazione di campi di idrocarburi esausti come Cousland come alternativa. Tuttavia, lo studio non ha trovato evidenze di idrogeno naturale nei campi esistenti onshore o offshore nel Regno Unito, sollevando dubbi sulle possibili perdite e sulla capacità di trattenere l’idrogeno sottoterra se iniettato in un sito sotterraneo.

I ricercatori hanno utilizzato dati geologici della UK Onshore Geophysical Library per valutare la fattibilità dell’utilizzo del campo di Cousland per la conservazione dell’idrogeno e hanno concluso che è un sito poco adatto per un deposito di idrogeno e non dovrebbe essere utilizzato a tale scopo. Lo studio sottolinea la necessità di valutazioni indipendenti dei siti sotterranei proposti per l’utilizzo nella transizione energetica e mette in evidenza le sfide legate alla conservazione nei mezzi porosi.

Sebbene lo studio rappresenti un ostacolo per la conservazione dell’idrogeno, sottolinea l’importanza di individuare siti adatti e affrontare eventuali ostacoli imprevisti nel percorso verso il raggiungimento delle emissioni zero nette.

