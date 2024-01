NASA’s Ingenuity Mars Helicopter Affronta Sfide di Comunicazione sul Pianeta Rosso

L’elicottero Ingenuity di NASA ha riscontrato un problema di comunicazione durante il suo 72° volo su Marte. Il team di ingegneri ha perso il contatto con il chopper da 4 libbre verso la fine della sua missione. Sebbene l’interruzione della comunicazione abbia lasciato il team di Ingenuity preoccupato, rimangono speranzosi in una soluzione.

Ingenuity ha raggiunto con successo la sua altitudine massima di 40 piedi durante il volo, come indicato dai dati trasmessi al rover Perseverance. L’elicottero stava eseguendo la sua discesa pianificata quando la comunicazione tra Ingenuity e il rover è improvvisamente cessata prima dell’atterraggio. Il team sta ora esaminando i dati disponibili e valutando le strategie per ripristinare la comunicazione con l’innovativa navicella spaziale.

Ingenuity, insieme al rover Perseverance, è atterrato su Marte nel febbraio 2021. Incastonati nel cratere Jezero, che un tempo ospitava un vasto lago e un delta di un fiume miliardi di anni fa, questa coppia dinamica sta conducendo esperimenti dirompenti. Mentre il rover Perseverance sta cercando segni di vita passata e raccogliendo campioni per un potenziale ritorno sulla Terra, Ingenuity si sta comportando come un esploratore, fornendo informazioni vitali per assistere il rover nei suoi sforzi.

Mentre il team di Ingenuity lavora con diligenza per ristabilire la comunicazione, si sta considerando la possibilità che il rover Perseverance dia un aiuto. Sebbene attualmente il rover non sia visibile dall’elicottero, il team del NASA’s Jet Propulsion Laboratory sta valutando l’opzione di avvicinarsi a Ingenuity per un’ispezione visiva.

Da quando ha debuttato, Ingenuity ha raggiunto risultati notevoli, completando 72 voli e coprendo una distanza di 11 miglia sulla superficie marziana. Tuttavia, resta incerto se i numeri continueranno ad aumentare senza risolvere gli attuali ostacoli di comunicazione. Il team di Ingenuity aspetta con impazienza l’opportunità di riconnettersi al loro aereo pionieristico, un simbolo ispiratore di ingegno umano e di esplorazione al di là del nostro pianeta.

