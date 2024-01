NASA Riottiene il Contatto con l’elicottero Ingenuity su Marte Dopo la Perdita di Comunicazione

La NASA è riuscita con successo a ristabilire il contatto con l’elicottero Ingenuity su Marte, solo pochi giorni dopo aver perso la comunicazione con il piccolo e coraggioso velivolo. Il Jet Propulsion Laboratory (JPL), responsabile della progettazione e del funzionamento di Ingenuity, ha confermato la ripresa della comunicazione attraverso un post su X (precedentemente Twitter).

Per contrastare le limitazioni delle dimensioni ridotte dell’elicottero, non è possibile una comunicazione diretta con la Terra. Installare un’antenna grande e pesante per una comunicazione diretta sarebbe impraticabile. Invece, Ingenuity si affida al rover Perseverance, che funge da stazione di collegamento sulla superficie marziana. Tuttavia, anche Perseverance non ha la capacità di comunicare direttamente con la Terra a causa dell’assenza di un’antenna grande. Invece, trasmette i segnali agli orbiter situati sopra Marte, che poi inviano i dati indietro alla Terra.

La Mars Relay Network è responsabile di facilitare queste complesse comunicazioni. Comprende orbiter della NASA come il Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), il Mars Atmospheric and Volatile EvolutioN (MAVEN) e il Mars Odyssey, oltre al Mars Express e al Trace Gas Orbiter (TGO) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Questi orbiter ricevono segnali dai rover e dagli atterraggi su Marte e li trasmettono al Deep Space Network, un sistema di grandi antenne distribuite su tre siti in tutto il mondo, che cattura i dati prima di trasmetterli alla Terra.

Nell’ultimo anno, mantenere la comunicazione con Ingenuity è diventato sempre più impegnativo poiché l’elicottero e Perseverance si trovavano in diverse posizioni su Marte. A volte, ostacoli come colline hanno causato interruzioni della comunicazione, come nel caso di giugno dello scorso anno.

Assicurare una distanza sicura tra il rover e l’elicottero è cruciale, considerando il ritardo di comunicazione di fino a 20 minuti tra la Terra e Marte. I team che operano il rover e pianificano i voli di Ingenuity devono tenerli abbastanza vicini a fini comunicativi evitando potenziali collisioni.

Il successo della NASA nel ripristinare il contatto con Ingenuity è una testimonianza della affidabilità e dell’adattabilità della tecnologia di comunicazione dell’agenzia su Marte. Questo risultato consentirà di continuare le innovative funzionalità di Ingenuity, ampliando ulteriormente la nostra comprensione del Pianeta Rosso.

Definizioni:

– Ingenuity: L’elicottero su Marte progettato e operato dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) nell’ambito del programma di esplorazione marziana della NASA.

– Perseverance: Il rover su Marte progettato e operato dalla NASA nell’ambito del programma di esplorazione marziana.

– Mars Relay Network: Un sistema di orbiter che ricevono segnali dai rover e dagli atterraggi su Marte e li trasmettono alla Terra tramite il Deep Space Network.

