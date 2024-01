Mistero dell’accelerazione delle particelle vicino ai buchi neri: nuove intuizioni da IXPE

I buchi neri sono da tempo noti per la loro capacità di consumare ingenti quantità di materia e generare potenti getti di particelle. Mentre gli scienziati comprendono che questi getti possono accelerare le particelle, i meccanismi esatti di questo processo sono rimasti sfuggenti. Tuttavia, recenti scoperte dalla sonda Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) della NASA forniscono nuovi indizi su come avviene l’accelerazione delle particelle nell’ambiente estremo vicino ai buchi neri.

Utilizzando i dati di IXPE, i ricercatori hanno studiato un microquasar conosciuto come SS 433, che si trova al centro del resto di supernova W50. I getti di SS 433, che gli hanno valso il soprannome “Manatee Nebula”, sono stati osservati viaggiare a velocità superiori a 48.000 miglia al secondo, ovvero circa il 26% della velocità della luce. La missione IXPE si concentra sulla misurazione della polarizzazione dei raggi X, una proprietà della luce dei raggi X che rivela informazioni sull’organizzazione delle onde elettromagnetiche. Studiando la polarizzazione dei raggi X, gli scienziati possono ottenere informazioni sui processi fisici che avvengono vicino ai buchi neri e su come le particelle vengono accelerate in queste regioni.

I dati di IXPE hanno rivelato una scoperta inaspettata: il campo magnetico vicino alla regione di accelerazione dei getti di SS 433 è allineato nella stessa direzione dei getti stessi. Ciò suggerisce che i campi magnetici all’interno dei getti potrebbero essere “intrappolati” e allungati quando entrano in collisione con la materia interstellare, influenzando direttamente il loro allineamento nella regione di accelerazione delle particelle. Teorie precedenti avevano suggerito che l’interazione tra i getti e il mezzo interstellare avrebbe portato a campi magnetici disordinati, ma le nuove scoperte sfidano questa ipotesi.

Queste scoperte gettano luce sui processi complessi che guidano l’accelerazione delle particelle vicino ai buchi neri. Comprendendo il ruolo dei campi magnetici in questa accelerazione, gli scienziati possono continuare a svelare i misteri degli acceleratori di particelle più potenti dell’universo. Le intuizioni ottenute dalla missione IXPE rappresentano un passo significativo avanti nella comprensione dei getti astrofisici e della loro capacità di generare particelle ad alta energia. Con ulteriori ricerche e analisi di nuovi dati, possiamo aspettarci ancora più entusiasmanti rivelazioni sugli ambienti estremi che circondano i buchi neri.

FAQ:

1. Cosa forniscono gli ultimi risultati della sonda IXPE della NASA?

– Gli ultimi risultati della sonda IXPE della NASA forniscono indizi su come avviene l’accelerazione delle particelle nell’ambiente estremo vicino ai buchi neri.

2. Cos’è un microquasar?

– Un microquasar è un tipo di oggetto astronomico simile a una versione più piccola di un quasar, che emette potenti getti di particelle.

3. Cos’è SS 433?

– SS 433 è un microquasar situato al centro del resto di supernova W50.

4. Quale soprannome è stato dato a SS 433?

– SS 433 è soprannominato “Manatee Nebula” a causa dei suoi getti osservati che viaggiano a velocità superiori a 48.000 miglia al secondo.

5. Cos’è la polarizzazione dei raggi X?

– La polarizzazione dei raggi X è una proprietà della luce dei raggi X che rivela informazioni sull’organizzazione delle onde elettromagnetiche.

6. Come lo studio della polarizzazione dei raggi X aiuta gli scienziati a comprendere l’accelerazione delle particelle vicino ai buchi neri?

– Studiando la polarizzazione dei raggi X, gli scienziati possono ottenere informazioni sui processi fisici che avvengono vicino ai buchi neri e su come le particelle vengono accelerate in queste regioni.

7. Qual è stata la scoperta inaspettata dai dati di IXPE riguardo ai getti di SS 433?

– I dati di IXPE hanno rivelato che il campo magnetico vicino alla regione di accelerazione dei getti di SS 433 è allineato nella stessa direzione dei getti stessi.

8. Come questa scoperta influisce sulle teorie precedenti sull’interazione tra i getti e il mezzo interstellare?

– Questa scoperta mette in discussione le teorie precedenti che suggerivano che l’interazione tra i getti e il mezzo interstellare avrebbe portato a campi magnetici disordinati. Invece, suggerisce che i campi magnetici all’interno dei getti potrebbero essere “intrappolati” e allungati quando entrano in collisione con la materia interstellare.

9. In che modo queste scoperte gettano luce sull’accelerazione delle particelle vicino ai buchi neri?

– Queste scoperte forniscono informazioni sul ruolo dei campi magnetici nell’accelerazione delle particelle vicino ai buchi neri.

10. Qual è la significatività delle intuizioni ottenute dalla missione IXPE?

– Le intuizioni ottenute dalla missione IXPE rappresentano un passo significativo avanti nella comprensione dei getti astrofisici e della loro capacità di generare particelle ad alta energia.

Definizioni:

– Buchi neri: Regioni estremamente dense dello spazio con forze gravitazionali così forti che nulla, nemmeno la luce, può sfuggirvi.

– Microquasar: Una versione più piccola di un quasar, che emette potenti getti di particelle.

– Polarizzazione dei raggi X: Una proprietà della luce dei raggi X che rivela informazioni sull’organizzazione delle onde elettromagnetiche.

– Resto di supernova: Il materiale residuo di un’esplosione di supernova.

– Campo magnetico: Una regione nello spazio in cui sono presenti forze magnetiche, spesso rappresentate da linee di forza.

– Materia interstellare: La materia che esiste tra le stelle in una galassia.

Link correlati:

– NASA

– Osservatorio Chandra dei raggi X

– Telescopio spaziale Hubble