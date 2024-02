Missione SpaceX Crew-9 della NASA: Avanzamento dell’esplorazione spaziale e della ricerca

La prossima missione SpaceX Crew-9 della NASA è pronta a portare quattro membri dell’equipaggio alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove condurranno una vasta gamma di attività operative e di ricerca. Questa significativa missione segna un altro importante traguardo per l’impegno continuo dell’agenzia nel promuovere la conoscenza scientifica, testare nuove tecnologie e prepararsi per future missioni umane su Marte.

I membri dell’equipaggio pronti per lanciarsi a bordo della navicella Dragon includono gli astronauti della NASA Comandante Zena Cardman, Pilota Nick Hague e Specialista di Missione Stephanie Wilson, nonché il cosmonauta della Roscosmos Specialista di Missione Aleksandr Gorbunov. Si uniranno all’equipaggio della Expedition 71 e 72 ad agosto per un breve transito di consegna con la missione SpaceX Crew-8 della NASA.

Il Comandante Zena Cardman, astronauta alle prime armi, porta con sé una vasta esperienza in geobiologia e cicli geochimici negli ambienti sottomarini durante la missione. Con una laurea in Biologia e una magistrale in Scienze Marine, Cardman ha partecipato alle operazioni in tempo reale della stazione e allo sviluppo dell’esplorazione della superficie lunare.

Il Pilota Nick Hague, con alle spalle due lanci precedenti, ha trascorso un totale di 203 giorni nello spazio. Le esperienze passate di Hague includono una difficile interruzione di lancio in volo a causa di un guasto al propulsore del razzo. Ha partecipato attivamente a numerosi esperimenti di biologia, biotecnologia, scienze fisiche e scienze della Terra. Hague ha anche contribuito all’aggiornamento della stazione spaziale e ha svolto un ruolo cruciale come ingegnere di volo durante le sue missioni precedenti.

La Specialista di Missione Stephanie Wilson, un’astronauta esperta con tre voli spaziali precedenti, ha trascorso 42 giorni nello spazio. Nel corso della sua carriera, Wilson ha dato un contributo significativo all’installazione di moduli, compiti di ispezione, rilocazione di pannelli solari e missioni di rifornimento. Ha anche lavorato intensamente sui sistemi della Stazione Spaziale Internazionale e sulle operazioni di carico durante il suo mandato presso la NASA.

Il Specialista di Missione Aleksandr Gorbunov, il nuovo membro dell’equipaggio, porta con sé una solida formazione ingegneristica nella missione. La sua esperienza nelle navicelle spaziali e negli stadi superiori, unita al suo lavoro di operazione e riparazione di aeromobili e motori per aeromobili, sarà indispensabile per le imprese dell’equipaggio.

La missione SpaceX Crew-9 fa parte del Programma Commercial Crew della NASA, che mira a stabilire un trasporto sicuro ed economico verso e dalla ISS utilizzando razzi e navicelle spaziali di fabbricazione americana. Negli ultimi due decenni, la ISS ha svolto un ruolo cruciale come banco di prova per i voli spaziali di lunga durata e ha fornito una piattaforma per ricerche innovative e progressi tecnologici.

Mentre la NASA continua la sua campagna Artemis, concentrandosi sull’esplorazione lunare e aprendo la strada alle future missioni umane su Marte, l’agenzia riconosce l’importanza delle partnership commerciali nell’espandere le opportunità in orbita terrestre bassa. Attraverso collaborazioni con aziende commerciali, la NASA mira a favorire una robusta economia in orbita terrestre bassa spingendo i confini dell’esplorazione spaziale umana.

Per ulteriori informazioni sul Programma Commercial Crew della NASA e sulla prossima missione SpaceX Crew-9, visita: [https://www.nasa.gov/commercialcrew](https://www.nasa.gov/commercialcrew)

