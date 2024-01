Missione LISA: Espandere le Frontiere della Rilevazione delle Onde Gravitazionali

La ricerca dell’umanità per esplorare i misteri del cosmo compie un ambizioso balzo in avanti con l’approvazione della missione Laser Interferometer Space Antenna (LISA). Sviluppata in collaborazione da NASA e Agenzia Spaziale Europea (ESA), LISA diventerà il primo rivelatore di onde gravitazionali nello spazio nella storia. Questa missione rivoluzionaria, prevista per il lancio a metà degli anni ’30, mira a cambiare radicalmente la nostra comprensione dell’universo.

Invece di affidarsi esclusivamente alla tecnologia basata a terra, LISA sarà composta da tre veicoli spaziali che formeranno un triangolo equilatero mentre la Terra orbita attorno al sole. Estendendosi per incredibili 1,6 milioni di miglia (2,6 milioni di chilometri) ciascuno, questi veicoli spaziali emetteranno fasci di luce laser lungo i loro lati. Quando le onde gravitazionali causate da eventi cosmici passano attraverso, i fasci laser subiranno impercettibili alterazioni, fornendo agli scienziati preziose informazioni sulla struttura stessa dello spazio.

“LISA è un’impresa mai tentata prima”, spiega Nora Lützgendorf, la principale scienziata responsabile del progetto LISA. “Per ampliare la frontiera degli studi gravitazionali, dobbiamo andare nello spazio.”

Il concetto fondamentale delle onde gravitazionali ha avuto origine dalla rivoluzionaria teoria della relatività generale di Albert Einstein nel 1915. Secondo questa teoria, gli oggetti con massa curvano la trama dello spaziotempo, dando origine alla manifestazione della gravità. Quando oggetti compatti massivi, come buchi neri o stelle di neutroni, accelerano o si scontrano, le onde gravitazionali si propagano attraverso l’universo.

Einstein pensava che queste onde fossero troppo deboli per essere rilevate dalla Terra. Tuttavia, nel 2015, il Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) e l’interferometro Virgo hanno fatto la storia rilevando con successo le onde gravitazionali per la prima volta. Da allora, gli astronomi hanno identificato segnali provenienti da vari eventi, tra cui fusioni di buchi neri e collisioni di stelle di neutroni.

LISA mira ad amplificare questo risultato funzionando come un interferometro nello spazio con una sensibilità senza precedenti. Ascolterà le onde gravitazionali provenienti dalla fusione di buchi neri, stelle di neutroni e supernovae a distanze molto più elevate rispetto ai rivelatori basati sulla Terra. Inoltre, LISA studierà onde provenienti da momenti più antichi, offrendo informazioni sulla storia antica del nostro universo.

Oltre alla capacità di rilevare eventi cosmici remoti, LISA aumenterà anche la nostra capacità di studiare fenomeni più vicini. Ciò include l’indagine sulla fusione di stelle bianche compatte, che si formano quando stelle più piccole, come il nostro Sole, esauriscono il loro combustibile nucleare.

“Per secoli, abbiamo studiato il nostro cosmo catturando la luce. Accoppiare questo con la rilevazione delle onde gravitazionali sta introducendo una dimensione completamente nuova alla nostra percezione dell’Universo”, afferma Oliver Jennrich, un scienziato responsabile del progetto LISA.

Mentre l’umanità intraprende questo viaggio affascinante con LISA, le frontiere dell’astronomia delle onde gravitazionali sono pronte ad espandersi significativamente. Avventurandoci nello spazio e sfruttando il potere dell’interferometria laser, siamo sull’orlo di svelare segreti che sono rimasti nascosti fin dall’alba dei tempi.

