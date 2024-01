Minuta Fetta dello Spazio Esterno Sottoposta ad una Dettagliata Analisi all’Università di Winnipeg

Una minuscola porzione di spazio esterno, ritenuta avere circa 4,5 miliardi di anni, ha fatto il suo arrivo all’Università di Winnipeg per una scrupolosa esame. Guidato dal dottor Ed Cloutis, un team di ricercatori sta conducendo un’analisi approfondita di questo campione spaziale utilizzando la spettroscopia. Il campione è stato raccolto durante la missione OSIRIS-REx della NASA ed è atteso che fornisca preziosi spunti sui primi giorni del sistema solare.

La spettroscopia viene utilizzata per studiare il campione senza causargli alcun danno. In parole semplici, consiste nell’analizzare come il campione riflette la luce attraverso vari filtri, simile all’utilizzo di una fotocamera digitale all’avanguardia. Questo metodo non distruttivo è molto desiderabile poiché consente ai ricercatori di raccogliere dati senza alterare il campione in alcun modo.

L’obiettivo principale del dottor Cloutis e del suo team è ottenere una comprensione più approfondita del colore e della composizione dell’asteroide, che potrebbe rivelare se i mattoni della vita siano stati consegnati sulla Terra attraverso l’impatto di asteroidi. Un aspetto fondamentale di questa ricerca è l’indagine sulla presenza di molecole organiche nell’asteroide, poiché la loro presenza avrebbe importanti implicazioni per l’origine della vita sul nostro pianeta.

Il bersaglio scelto per questo studio è Bennu, un asteroide vicino alla Terra che ha richiesto due anni alla sonda spaziale della NASA per raggiungerlo. Bennu è considerato una sorta di capsula del tempo, che conserva i resti dalla nascita del sistema solare. Secondo il dottor Cloutis, questi asteroidi offrono uno sguardo ai primi giorni del sistema solare, e alcuni di essi sono rimasti nello spazio per tutta la sua storia di 4,5 miliardi di anni.

Per garantire l’integrità del campione, vengono seguiti rigorosi protocolli per evitare l’esposizione all’atmosfera terrestre. Il campione, una fiala di polvere nera che pesa circa 200 milligrammi, è conservato in una scatola sigillata riempita di azoto. Strumenti speciali sono utilizzati per gestire e conservare in modo sicuro il campione. Questa precauzione è necessaria poiché i meteoriti, a differenza degli asteroidi, tendono a contaminarsi rapidamente una volta atterrati sulla Terra.

Il recupero del campione dell’asteroide Bennu è un risultato straordinario. La missione OSIRIS-REx, lanciata l’8 settembre 2016, ha raccolto con successo rocce e polvere da Bennu. Il 24 settembre 2023, il campione è atterrato con un paracadute nel deserto dello Utah, e il dottor Cloutis e il suo team lo hanno atteso con impazienza al suo ritorno sicuro. Il campione sarà condiviso tra le università canadesi per ulteriori ricerche, con l’Università di Winnipeg che lo possiederà per un periodo di due settimane.

Il dottor Ed Cloutis è un rinomato esperto di esplorazione planetaria e un membro chiave di vari team scientifici di missioni spaziali. Questo progetto rappresenta un’opportunità entusiasmante per i ricercatori canadesi di contribuire alla nostra comprensione delle origini del sistema solare e al potenziale per la vita al di là della Terra.

Riassunto

Domande frequenti

Cos’è la spettroscopia?

La spettroscopia è una tecnica utilizzata per analizzare l’interazione della materia con la radiazione elettromagnetica al fine di ottenere informazioni sulla sua composizione, struttura e proprietà. Coinvolge la misurazione di come un campione assorbe, emette o diffonde la luce su un range di lunghezze d’onda.

Perché è importante studiare la composizione degli asteroidi?

Lo studio della composizione degli asteroidi può fornire preziosi spunti sulle prime fasi della formazione del sistema solare. Può aiutare i ricercatori a comprendere le origini dei corpi planetari, i processi coinvolti nella loro evoluzione e il potenziale per la consegna di molecole organiche e di mattoni della vita sulla Terra.

Come vengono protetti i campioni prelevati dall’asteroide?

I campioni sono conservati in scatole sigillate riempite di azoto per evitare contaminazioni dall’atmosfera terrestre. Vengono adottate precauzioni speciali per garantire che i campioni rimangano liberi da microbi e altre sostanze che potrebbero alterarne la composizione.

Cosa accadrà al campione dopo l’analisi?

Dopo l’analisi all’Università di Winnipeg, il campione sarà inviato a una catena di ricerca composta da diverse università canadesi per ulteriori studi. La maggior parte del campione sarà riservata per future ricerche e analisi.