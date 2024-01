L’Incontro Celeste tra la Luna e Saturno nel 2024

Riassunto: Domenica 14 gennaio 2024, in un evento celeste noto come congiunzione, la sottile luna crescente e Saturno, il secondo pianeta più grande del sistema solare, appariranno fianco a fianco. Durante questa congiunzione, la luna e Saturno condivideranno la stessa ascensione retta, ossia la longitudine celeste, rendendo questo un evento raro. Sebbene non saranno visibili simultaneamente attraverso un telescopio, potranno essere osservati insieme utilizzando un binocolo.

L’incontro tra la luna e Saturno sarà visibile agli osservatori del cielo a New York City dopo il tramonto. Mentre si alzeranno fino a 25 gradi sull’orizzonte a sud-ovest intorno alle 17:30 EST (23:30 GMT), gli osservatori avranno l’opportunità di assistere a questa unica allineazione astronomica fino alle 20:10 EST (01:10 GMT).

Le differenze di dimensioni e prossimità rendono questa congiunzione celeste visivamente affascinante. La luna, che ha una larghezza di circa 3.475 chilometri (2.159 miglia), appare significativamente più grande e più luminosa di Saturno. Infatti, se la Terra fosse una moneta da cinque centesimi, Saturno sarebbe una palla da basket. Per visualizzare l’enormità di Saturno, ci vorrebbero almeno 36 lune una accanto all’altra per coprirne la larghezza.

Anche il vasto volume di Saturno si distingue. Lo spazio occupato da Saturno potrebbe ospitare circa 764 Terre, mentre ci vorrebbero circa 50 lune per riempire il volume del nostro pianeta. Per riempire il volume di spazio occupato da Saturno, sarebbero necessarie ben 38.200 lune.

Per assistere a questo spettacolo celeste nella sua interezza, si consiglia a coloro interessati di utilizzare un binocolo o consultare una guida su come fotografare la luna e i pianeti. Non perdete questa opportunità di assistere alla magnifica congiunzione tra la luna e Saturno.

Domande frequenti

Cos’è una congiunzione?

Una congiunzione si riferisce all’allineamento di corpi celesti, dove condividono la stessa ascensione retta o longitudine celeste. In questo caso, la luna e Saturno appariranno fianco a fianco nel cielo.

La congiunzione può essere vista con un telescopio?

Sebbene la luna e Saturno non siano visibili contemporaneamente attraverso un telescopio, saranno osservabili insieme tramite un binocolo.

Qual è la differenza di dimensioni tra la luna e Saturno?

La luna ha una larghezza di circa 3.475 chilometri (2.159 miglia), mentre Saturno ha un diametro di 116.500 chilometri (72.400 miglia), rendendolo nove volte più grande della Terra.

Quante lune servirebbero per riempire il volume di spazio occupato da Saturno?

Sarebbero necessarie circa 38.200 lune per riempire il volume di spazio occupato da Saturno, evidenziando la sua vastità rispetto al nostro pianeta.