L’impatto dell’agricoltura sulla diffusione del virus del Nilo occidentale in Europa

L’emergere e la diffusione del virus del Nilo occidentale in Europa possono essere attribuiti a vari fattori. Un recente studio di modellazione condotto da ricercatori dell’Università di Edimburgo e di un consorzio collaborativo nell’ambito del progetto VEO ha rivelato una forte correlazione tra le attività agricole e la diffusione del virus.

A differenza degli Stati Uniti, dove il virus si comporta in modo diverso, in Europa si sono verificati focolai di virus del Nilo occidentale in uccelli, bestiame e esseri umani. Per comprendere meglio i modelli del virus in Europa, i ricercatori hanno analizzato dati provenienti da genomi virali, studi epidemiologici e rilevamenti ambientali che abbracciano un arco temporale di oltre due decenni. Attraverso i loro modelli, hanno identificato una specifica sottolinea chiamata WNV-2a, responsabile di quasi il 75% di tutti i casi noti del virus in Europa. Questa sottolinea si è diffusa in almeno 14 paesi.

Lo studio ha scoperto che la diffusione del WNV-2a era strettamente legata all’attività agricola. L’uso delle terre agricole può portare al degrado degli habitat naturali degli uccelli, forzando cambiamenti nei modelli di migrazione e potenzialmente permettendo al virus di raggiungere nuove aree. Inoltre, le attività agricole creano nuovi habitat acquatici adatti alla proliferazione delle zanzare del genere Culex, che sono i principali vettori del virus, e queste zanzare prosperano in questi ambienti.

L’urbanizzazione, la presenza di molte zone umide e i movimenti degli uccelli migratori hanno anche svolto un ruolo significativo nella diffusione del WNV-2a. Gli ambienti urbani offrono condizioni ideali per le zanzare Culex pipiens, poiché offrono habitat artificiali acquatici, meno predatori naturali e temperature più calde. Poiché gli uccelli sono spesso portatori del virus, anche i loro movimenti possono contribuire alla sua diffusione.

Lo studio sottolinea la necessità di un maggior monitoraggio in Europa centrale, che sembra essere una fonte chiave di disseminazione del virus del Nilo occidentale in tutto il continente. I ricercatori raccomandano sforzi di monitoraggio più intensi nelle zone con un’alta intensità agricola e significativi habitat avicoli per ridurre il rischio di trasmissione del virus.

Questi risultati sottolineano l’importanza di sforzi collaborativi di sorveglianza del rischio tra i paesi dell’Europa centrale. Concentrandosi sulle aree in cui si intersecano i fattori che favoriscono la diffusione del virus del Nilo occidentale, in particolare quelle con un’agricoltura intensiva, è possibile migliorare le misure di controllo e prevenzione per minimizzare l’impatto del virus sulla salute pubblica e sui sistemi agricoli.

Definizioni

Virus del Nilo occidentale: Un virus trasmesso dalle zanzare che può causare malattie nell’uomo, negli uccelli e negli animali.

Progetto VEO: Consorzio collaborativo che svolge ricerche sulla diffusione del virus del Nilo occidentale in Europa.

Sottolinea: Un ramo o un sottogruppo distinto all’interno di una linea virale.

Epidemiologia: Lo studio di come le malattie si diffondono e impattano le popolazioni.

Zanzare Culex: Un genere di zanzare che può trasmettere il virus del Nilo occidentale.

Urbanizzazione: Il processo di aumento delle aree urbane attraverso lo sviluppo di città e insediamenti.

Zone umide: Aree di terreno dove il suolo è saturato di acqua, come paludi o acquitrini.

