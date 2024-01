Le Gele in Rapido Declino dell’Ovest del Canada: Un Riflesso del Cambiamento Climatico

Decenni di immagini satellitari hanno fornito prove innegabili che le gele nell’ovest del Canada si stanno rapidamente riducendo e che il tasso di perdita di ghiaccio sta accelerando. L’impatto del cambiamento climatico su questi giganti di ghiaccio sta diventando sempre più evidente, suscitando preoccupazioni tra scienziati e ricercatori.

Un team di glaciologi dell’Università del Nord della Columbia Britannica, Alexandre Bevington e Brian Menounos, ha scoperto che tra il 1984 e il 2020, 1.141 ghiacciai in Columbia Britannica e Alberta si sono ridotti al punto da non essere più distinguibili dai nuovi sensori Landsat. Questa statistica allarmante rappresenta quasi l’8 percento del numero totale di ghiacciai che erano presenti in quella regione.

Ancora più preoccupante è il fatto che i ghiacciai “puliti”, relativamente privi di detriti, stanno subendo un aumento sostanziale nella perdita di ghiaccio. Tra il 1984 e il 2010, questi ghiacciai hanno perso in media 49 chilometri quadrati all’anno. Tuttavia, dal 2011 al 2020, questo numero è aumentato a un impressionante 340 chilometri quadrati annualmente. Inoltre, l’area coperta dall’acqua accumulata alla fine dei ghiacciai è passata da circa 9 chilometri quadrati a 49 chilometri quadrati durante gli stessi periodi.

Un esempio significativo di questa tendenza è il Ghiacciaio Klinaklini, il più grande ghiacciaio nell’ovest del Nord America al di fuori dell’Alaska. Le immagini satellitari rivelano una trasformazione impressionante delle dimensioni del ghiacciaio tra il 1984 e il 2023. La lingua glaciale, o terminale, si è ritirata verso nord di più di 5 chilometri durante questo periodo. Quello che un tempo era un piccolo lago glaciale è ora diventato un vasto specchio d’acqua lungo 5 chilometri e largo 2 chilometri. Ora si possono vedere iceberg che galleggiano liberamente al suo interno.

Inoltre, l’analisi dei modelli digitali di elevazione dal satellite ASTER della NASA ha mostrato che il tronco principale del Ghiacciaio Klinaklini si è assottigliato di quasi 200 metri tra il 2000 e il 2019. Le conseguenze del ritiro di questo ghiacciaio non sono isolate; le sue acque di fusione si riversano nel Fiume Klinaklini, che alla fine raggiunge l’Oceano Pacifico, contribuendo, seppur minimamente, all’innalzamento dei livelli del mare.

L’impatto collettivo della fusione dei ghiacciai nel mondo non può essere sottovalutato. Jeffrey VanLooy, un glaciologo dell’Università del North Dakota, sottolinea che anche se il contributo individuale di un singolo ghiacciaio può essere piccolo, l’effetto cumulativo dei ghiacciai in fusione è significativo. Una stima suggerisce che tra il 2000 e il 2019, i ghiacciai (escludendo i banchi di ghiaccio della Groenlandia e dell’Antartide) abbiano perso in media 267 gigatonnellate di massa all’anno, corrispondenti al 21 percento dell’aumento osservato del livello del mare durante quel periodo.

Le cause di queste perdite di ghiaccio risiedono principalmente nell’aumento delle temperature e delle precipitazioni, piuttosto che nelle nevicate. Il cambiamento climatico ha creato un preoccupante pattern di condizioni più calde, come confermato dall’analisi di VanLooy sui modelli meteorologici nell’Ha-Iltzuk Icefield, casa del Ghiacciaio Klinaklini. Inoltre, recenti ricerche condotte dall’Università del Nord della Columbia Britannica indicano che questa tendenza al riscaldamento è perdurata fino agli anni 2020.

Sebbene il potenziale innalzamento del livello del mare totale dei ghiacciai dell’ovest del Nord America, se si sciogliessero completamente, sia relativamente piccolo, pari a circa 2,6 millimetri, è fondamentale riconoscere il contesto più ampio. La fusione dei ghiacciai sulla terraferma, combinata ad altri fattori come la fusione dei banchi di ghiaccio in Antartide e Groenlandia, l’espansione termica dell’acqua di mare e i cambiamenti nella conservazione dell’acqua sulla terra, contribuisce alla complessa questione dell’innalzamento del livello del mare. È chiaro che le gele in rapido declino dell’ovest del Canada sono un potentissimo promemoria visivo dell’impatto profondo che il cambiamento climatico sta avendo sul nostro pianeta.

