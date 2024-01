Lancio ritardato della Starliner della NASA previsto per aprile

NASA ha annunciato che si sta finalmente preparando a inviare due astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale (SSI) a bordo di un’astronave Boeing Starliner a metà aprile. Ciò avviene dopo anni di ritardi e problemi tecnici che hanno afflitto il progetto.

La Starliner di Boeing aveva affrontato ostacoli durante il processo di certificazione del volo, ma l’agenzia spaziale ora ritiene che siano stati compiuti progressi significativi nel risolvere questi problemi. In un recente test di caduta, l’astronave ha avuto successo, conferendo alla NASA fiducia nella sua certificazione generale del sistema.

Inizialmente, la NASA aveva selezionato sia Boeing che SpaceX nel 2014 per sviluppare sistemi di trasporto equipaggio per i viaggi spaziali. Boeing ha ottenuto un contratto di 4,2 miliardi di dollari, mentre SpaceX ha ricevuto 2,6 miliardi di dollari. Tuttavia, SpaceX è riuscita a raggiungere una tappa importante nel 2020 quando ha completato il suo primo volo con equipaggio ed ha da allora effettuato numerosi viaggi verso la SSI sia con equipaggio che con carico. In contrasto, Boeing ha finora condotto solo due test di volo senza equipaggio dell’astronave Starliner.

Per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza, Boeing ha anche lavorato per rimuovere un nastro potenzialmente infiammabile, noto come P213, dall’astronave. Dove la rimozione del nastro potrebbe causare altri problemi di hardware, l’azienda ha adottato misure preventive sovrapprendolo con un nastro antifiamma e resistente all’abrasione e ha installato interruzioni del fuoco sui cavi elettrici.

Come parte dei preparativi per il prossimo lancio, sono attualmente in corso esercitazioni di operazioni di volo integrate. Recentemente, i team di supporto alla missione hanno completato una prova di abbandono alle operazioni di atterraggio della durata di due giorni presso il White Sands Missile Range nel New Mexico.

Nonostante il progetto Starliner abbia affrontato significativi sfide e ritardi, la NASA è ottimista per il prossimo lancio. Con l’astronave che si avvicina al suo primo volo con equipaggio, segna una tappa importante per la partecipazione di Boeing al programma del commercio di equipaggi della NASA, aprendo nuove opportunità per l’esplorazione spaziale umana.

FAQ

D: Quando invierà la NASA due astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale (SSI) a bordo di un’astronave Boeing Starliner?

R: La NASA si sta preparando per inviare due astronauti alla SSI a bordo di un’astronave Boeing Starliner a metà aprile.

D: Il progetto Boeing Starliner ha subito ritardi o problemi tecnici?

R: Sì, il progetto Boeing Starliner ha subito anni di ritardi e problemi tecnici.

D: Boeing ha compiuto progressi nel risolvere questi problemi?

R: Sì, Boeing ha compiuto progressi significativi nel risolvere i problemi. Un recente test di caduta dell’astronave Starliner è riuscito, conferendo fiducia alla NASA nella sua certificazione generale del sistema.

D: Quale azienda è stata selezionata dalla NASA nel 2014 per sviluppare sistemi di trasporto equipaggio per i viaggi spaziali?

R: La NASA ha selezionato sia Boeing che SpaceX nel 2014 per sviluppare sistemi di trasporto equipaggio. Boeing ha ottenuto un contratto di 4,2 miliardi di dollari, mentre SpaceX ha ricevuto 2,6 miliardi di dollari.

D: SpaceX ha raggiunto importanti traguardi nel viaggio spaziale?

R: Sì, SpaceX ha raggiunto un importante traguardo nel 2020 quando ha completato il suo primo volo con equipaggio ed ha effettuato numerosi viaggi verso la SSI sia con equipaggio che con carico.

D: Quanti test di volo senza equipaggio ha condotto Boeing per l’astronave Starliner?

R: Boeing ha condotto finora due test di volo senza equipaggio dell’astronave Starliner.

D: A quale preoccupazione sulla sicurezza ha lavorato Boeing per l’astronave Starliner?

R: Boeing ha lavorato per rimuovere un nastro potenzialmente infiammabile, noto come P213, dall’astronave.

D: Come ha affrontato Boeing le preoccupazioni sulla sicurezza legate al nastro?

R: Dove la rimozione del nastro potrebbe causare altri problemi di hardware, Boeing lo ha sovrapposto con un nastro antifiamma e resistente all’abrasione e ha installato interruzioni del fuoco sui cavi elettrici.

D: Quali preparativi sono attualmente in corso per il prossimo lancio?

R: Sono attualmente in corso importanti esercitazioni di operazioni di volo integrate. I team di supporto alla missione hanno recentemente completato una prova di abbandono alle operazioni di atterraggio della durata di due giorni.

D: La NASA è ottimista per il prossimo lancio dell’astronave Starliner?

R: Sì, la NASA è ottimista per il prossimo lancio dell’astronave Starliner.

D: Cosa significa il prossimo lancio dell’astronave Starliner per la partecipazione di Boeing al programma del commercio di equipaggi della NASA?

R: Il prossimo lancio dell’astronave Starliner segna un importante traguardo per la partecipazione di Boeing al programma del commercio di equipaggi della NASA e apre nuove opportunità per l’esplorazione spaziale umana.

Definizioni:

– Stazione Spaziale Internazionale (SSI): Una stazione spaziale abitabile che serve come laboratorio per la ricerca scientifica e la cooperazione internazionale nello spazio.

– Astronave Boeing Starliner: un veicolo equipaggio sviluppato da Boeing per il trasporto di astronauti dalla e verso la SSI.

– SpaceX: Un’azienda aerospaziale americana privata che si occupa di trasporti spaziali.

– Prova di abbigliamento per la missione: una simulazione delle procedure e dei compiti che verranno eseguiti durante la missione reale.

Link correlati:

– Sito ufficiale della NASA

– Sito ufficiale di Boeing

– Sito ufficiale di SpaceX