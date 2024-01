La rover Perseverance della NASA scopre sedimenti di antichi laghi su Marte

La rover Perseverance della NASA ha fatto una scoperta rivoluzionaria su Marte, confermando la presenza di sedimenti di antichi laghi nel cratere Jerezo. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Science Advances, rafforza la convinzione che Marte abbia un tempo ospitato grandi quantità d’acqua, rendendolo potenzialmente adatto alla vita microbica passata.

I team della UCLA e dell’Università di Oslo hanno guidato la ricerca, utilizzando il radar avanzato a penetrazione del terreno della rover, noto come RIMFAX. Attraverso scansioni sottosuperficiali, il radar ha rivelato strati di rocce profonde fino a 65 piedi, fornendo una visione trasversale unica della geologia marziana. Gli strati hanno mostrato evidenze di processi di sedimentazione simili a quelli trovati nei laghi della Terra, indicando la presenza di acqua nel passato remoto di Marte.

La significatività di questa scoperta risiede nella comprensione del clima storico e della topografia di Marte. Suggerisce che il Pianeta Rosso, seppur attualmente freddo e secco, un tempo fosse caldo e umido, creando un ambiente che potrebbe aver supportato la vita microbica.

La missione di Perseverance ha anche svelato una sorprendente diversità geologica. I campioni iniziali raccolti dal sito di atterraggio del rover hanno rivelato rocce vulcaniche invece del tipo sedimentario previsto. Tuttavia, queste rocce vulcaniche hanno mostrato segni di esposizione all’acqua, indicando una complessa storia geologica che comprende erosione e sedimentazione, confermata dai dati più recenti di RIMFAX.

Risalenti a circa 3 miliardi di anni fa, gli strati sedimentari scoperti nel cratere Jerezo sono fondamentali per svelare l’evoluzione ambientale di Marte. I campioni raccolti da Perseverance da questi strati saranno trasportati sulla Terra in futuro per un’analisi approfondita, fornendo ulteriori informazioni sul passato del pianeta.

Le ultime scoperte non solo confermano la scelta del cratere Jerezo per l’esplorazione, ma aprono anche nuove vie per comprendere la capacità di Marte di sostenere la vita nel suo passato remoto. È un passo significativo avanti nella nostra ricerca per comprendere le possibilità di vita al di là della Terra e sottolinea l’importanza della continua esplorazione del Pianeta Rosso.

