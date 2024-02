La navicella Cygnus di Northrop Grumman arriva con successo alla Stazione Spaziale Internazionale

In un’entusiasmante sviluppo, la navicella robotica Cygnus di Northrop Grumman è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) giovedì mattina. Dopo essere stata lanciata a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX dalla Cape Canaveral Space Force Station, Cygnus ha intrapreso una missione orbitale di 40 ore per raggiungere l’ISS.

L’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli ha abilmente catturato Cygnus utilizzando il braccio robotico Canadarm2 dell’ISS. Questo straordinario appuntamento può essere seguito in diretta su Space.com, grazie alla NASA. L’intero processo sarà disponibile per gli spettatori a partire dalle 2:45 a.m. EST.

Questa specifica navicella Cygnus, chiamata S.S. Patricia “Patty” Hilliard Robertson, è dedicata alla memoria di un’astronauta della NASA che ha perso tragicamente la vita in un incidente aereo nel 2001. Trasporta un impressionante carico di oltre 8.200 libbre (3.720 chilogrammi) di forniture ed attrezzature scientifiche per gli astronauti che risiedono sull’ISS.

Tra i vari esperimenti trasportati verso l’ISS c’è un progetto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) incentrato sulla sperimentazione della stampa 3D di piccole parti metalliche in microgravità. Rob Postema dell’ESA ha sottolineato l’importanza di questa indagine, affermando che fornisce preziose informazioni su come le stampanti 3D si comportano in un ambiente spaziale. Lo scopo dello studio è comprendere le differenze tra la stampa nello spazio e sulla Terra ed esplorare le possibilità di creare diverse forme utilizzando questa tecnologia. Inoltre, dimostra come i membri dell’equipaggio possano utilizzare la stampa 3D di metalli in modo sicuro ed efficace nello spazio.

La navicella Cygnus rimarrà agganciata all’ISS per circa sei mesi prima di tornare alla Terra. Durante la sua discesa, affronterà una morte infuocata rientrando nell’atmosfera terrestre. Degno di nota è uno degli esperimenti a bordo di Cygnus, noto come Kentucky Re-entry Probe Experiment-2, che raccoglierà dati durante questa drammatica discesa suicida.

Mentre Cygnus fornisce forniture vitali all’ISS, è importante sottolineare che la stazione spaziale è anche servita da altre due navicelle cargo: la capsula Dragon di SpaceX e il veicolo Progress della Russia. Mentre Progress e Cygnus sono a eliminazione, Dragon si distingue come una navetta riutilizzabile che finisce le sue missioni orbitali con un ammaraggio morbido in oceano sotto paracadute.

