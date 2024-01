La missione “Moon Sniper” del Giappone: Svelare i Segreti della Superficie Lunare

L’Agenzia spaziale giapponese JAXA ha raggiunto una pietra miliare nella scoperta lunare con la sua missione “Moon Sniper” (Cecchino della Luna). Il Lander Intelligente per l’Indagine Lunare (SLIM) ha effettuato con successo un atterraggio a soli 55 metri dal suo obiettivo previsto, dimostrando la precisione e l’accuratezza dei progressi tecnologici del Giappone.

A differenza dei precedenti tentativi di atterraggio che miravano a una zona di atterraggio più ampia che si estendeva per diversi chilometri, SLIM ha cercato di toccare il suolo entro un raggio di soli 100 metri da un punto specifico sulla superficie lunare. Questo notevole successo fa del Giappone la quinta nazione a effettuare un atterraggio morbido preciso sulla Luna, seguendo le orme degli Stati Uniti, dell’Unione Sovietica, della Cina e dell’India.

Sebbene il risultato di SLIM sia lodevole, le celebrazioni sono state mitigare da un problema con le batterie solari dell’astronave, che non sono riuscite a generare energia. Di conseguenza, la JAXA ha deciso di spegnere l’artefatto con il 12% di energia rimanente, lasciando aperta la possibilità di recupero quando l’angolo del sole cambierà in futuro. La JAXA resta fiduciosa che la luce solare proveniente da ovest possa consentire la generazione di energia e consentire il ripristino.

Il significato di questa missione va oltre un semplice atterraggio di successo. La JAXA mira a svelare i misteri della superficie lunare, in particolare nel cratere mirato dove si ritiene che il mantello lunare sia esposto. Analizzando le rocce in questa regione, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulle risorse idriche potenziali della Luna, che sono essenziali per stabilire insediamenti umani futuri e possibili tappe nel viaggio verso Marte.

Oltre all’atterraggio preciso, SLIM ha anche dispiegato con successo due sonde: una dotata di un trasmettitore e un’altra progettata per percorrere la superficie lunare e inviare immagini sulla Terra. Queste sonde forniranno dati e immagini preziose, arricchendo ulteriormente la nostra comprensione del nostro vicino celeste più vicino, la Terra.

Con l’uscita delle prime immagini a colori della missione, vediamo l’artefatto SLIM che riposa sulla superficie rocciosa grigia, con le pendici lunari che si estendono all’orizzonte. Le immagini sono una testimonianza del notevole successo della missione “Moon Sniper” del Giappone e accendono la nostra curiosità sui segreti che ci attendono nel misterioso paesaggio lunare.

