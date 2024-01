La missione Axiom-3 di SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale ritardata

La prossima missione Axiom-3 della NASA, un lancio privato verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), è stata aggiornata dal mercoledì al giovedì. Il ritardo è stato necessario per consentire a SpaceX del tempo aggiuntivo per condurre controlli pre-lancio necessari e analisi dei dati sul razzo Falcon 9 e sulla capsula Crew Dragon.

Se tutto procede come previsto, il razzo Falcon 9 si alzerà dal Kennedy Space Center in Florida alle 16:49 ET di giovedì. Lo streaming in diretta delle prime fasi della missione e dell’arrivo dell’equipaggio alla ISS sabato mattina sarà disponibile per la visione. I dettagli su come guardare la trasmissione possono essere trovati su Digital Trends.

L’equipaggio Axiom-3, composto dall’astronauta del progetto dell’Agenzia Spaziale Europea Marcus Wandt, il comandante Michael López-Alegría, il pilota Walter Villadei e il mission specialist Alper Gezeravcı, si uniranno all’attuale equipaggio di sette persone a bordo della ISS. Questo sarà il primo viaggio nello spazio per Wandt e Gezeravcı, mentre López-Alegría e Villadei hanno esperienza orbitale precedente. Durante il loro tempo alla ISS, l’equipaggio di Axiom-3 parteciperà a più di 30 esperimenti scientifici e prenderà parte a oltre 50 eventi di divulgazione attraverso collegamenti video con organizzazioni sulla Terra.

La missione Axiom-3 segna una tappa importante poiché sarà il primo lancio con equipaggio da suolo statunitense dalla missione Crew-7 di SpaceX nell’agosto 2023. Axiom Space, l’organizzatore della missione, ha già condotto due missioni finanziate privatamente verso la ISS nel 2022 e nel 2023. Tuttavia, questa sarà la prima missione astronautica europea finanziata privamente diretta verso lo spazio.

Le condizioni meteorologiche sulla Space Coast sono attualmente favorevoli per il lancio riprogrammato di giovedì. In caso di eventuali problemi tecnici dell’ultimo minuto, SpaceX fornirà aggiornamenti sui loro canali social media. Rimanete sintonizzati per eventuali cambiamenti all’orario di lancio se avete intenzione di guardare lo streaming in diretta di questa missione storica.

