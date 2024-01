Il Significato della Selezione dei Siti di Arte Rupestre nell’Arnhem Land

Nuove ricerche scoprono il processo di selezione intenzionale dietro i siti di arte rupestre di rilevanza internazionale nell’Arnhem Land. Piuttosto che essere casuali, questi siti sono stati scelti strategicamente per i loro punti di osservazione, offrendo prospettive cruciali. Lo studio condotto dalla Flinders University in collaborazione con i Njanjma Rangers e gli Erre Traditional Owners ha impiegato innovative tecniche come sorvoli aerei e droni, imaging sottosuperficiale e dati di elevazione per creare modelli di paesaggio paleolitici ad alta risoluzione di 103 siti di arte rupestre nell’area di Red Lily Lagoon.

Uno dei principali risultati di questa ricerca è la rivelazione delle condizioni ambientali che esistevano 15.000-28.000 anni fa, quando il suolo della pianura alluvionale era considerevolmente più basso di oggi. Questi cambiamenti paesaggistici hanno un impatto significativo su come i siti d’arte sono stati utilizzati, la loro accessibilità e le vedute che gli artisti proprietari tradizionali avrebbero avuto.

Il professor associato Ian Moffat sottolinea che il paesaggio dell’Arnhem Land ha subito trasformazioni drastiche nel tempo, passando da aree costiere a paludi, boschi e zone umide d’acqua dolce. Questi cambiamenti forniscono un contesto importante per interpretare l’arte rupestre. Modellando i cambiamenti ambientali, la ricerca getta una nuova luce sulla selezione e l’uso dei siti, così come il loro ruolo nella comunità e nella vita del clan.

La ricerca mette anche in evidenza l’influenza dell’innalzamento del livello del mare nella modellazione del paesaggio. La linea costiera nell’area di Red Lily si è spostata, influenzando le scogliere di arenaria e le pianure alluvionali. Questa trasformazione da savana aperta a fanghiglia, mangrovie e zone umide d’acqua dolce stagionalmente inondate avrebbe avuto profonde implicazioni per il movimento umano, l’interazione e i soggetti raffigurati nell’arte rupestre.

Il dottor Jarrad Kowlessar, uno dei ricercatori coinvolti, spiega che durante un periodo in cui le mangrovie coprivano le pianure alluvionali circa 6.000 anni fa, la produzione di arte rupestre era più attiva e diversificata. L’abbondanza di risorse fornite dalle mangrovie probabilmente ha sostenuto una popolazione umana più numerosa o ha avvicinato le persone per via della contrazione della massa terrestre causata dall’innalzamento del livello del mare.

Inoltre, la ricerca rivela che l’arte rupestre è stata preferibilmente realizzata in aree con vedute a lunga distanza e che si affacciavano su zone di mangrovie. Ciò suggerisce che le vedute facilitassero la caccia o fungessero da punti di osservazione durante un periodo in cui molte persone erano spostate dalle acque in avanzamento.

La selezione intenzionale dei siti di arte rupestre, con le loro relazioni sfumate con il cambiamento del paesaggio, sottolinea l’archeologia ricca e significativa dell’Arnhem Land. I risultati di questo studio non solo migliorano la nostra comprensione di questi siti, ma offrono anche potenzialità per future ricerche per scoprire di più sulla storia antica di questa regione straordinaria.

Definizioni Chiave:

– Paesaggio Paleolitico: Si riferisce alla ricostruzione o rappresentazione dell’aspetto e delle caratteristiche di un paesaggio nel passato, tipicamente basata su prove geologiche ed ecologiche.

– Pianura Alluvionale: Un’area pianeggiante adiacente a un fiume che viene regolarmente inondata dall’acqua durante periodi di flusso elevato, spesso caratterizzata da terreno fertile.

– Traditional Owners: Si riferisce ai popoli aborigeni o delle Isole dello Stretto di Torres che hanno una connessione spirituale, ancestrale e/o culturale con una determinata area di terra, come riconosciuto dalla legge australiana.

– Arenaria: Una roccia sedimentaria composta principalmente da minerali o granuli di roccia di dimensioni sabbiose.

