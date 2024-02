Il primo passo per liberarsi dei detriti spaziali: Rocket Lab lancia con successo un satellite di ispezione dei detriti

Rocket Lab ha raggiunto un traguardo significativo nell’esplorazione dello spazio con il lancio di successo della loro missione “On Closer Inspection” dallo spazioporto di Māhia. La missione mira ad aiutare nella pulizia dei detriti spaziali mediante il dispiegamento di un satellite di ispezione dei detriti orbitali per Astroscale Japan Inc.

Il satellite di rimozione dei detriti attivi, con un peso di 150 chilogrammi, è stato progettato per testare tecnologie e operazioni per avvicinarsi e monitorare oggetti di detriti in orbita. Questo passo cruciale aiuterà a valutare il potenziale dei futuri satelliti per mettersi in contatto con i detriti orbitali e aiutare nella loro deorbitazione. In questo modo, si mira a garantire la sostenibilità dello spazio per le future generazioni.

Il satellite si concentrerà principalmente sull’osservazione di un vecchio stadio superiore giapponese H-2A abbandonato in orbita terrestre bassa dal lancio del satellite di osservazione terrestre GOSAT nel 2009. Dotato di telecamere e sensori, ispezionerà attentamente lo stadio di razzo lungo 11 metri e largo quattro metri.

La missione completa di Astroscale dovrebbe durare tra tre e sei mesi, durante i quali raccoglieranno dati e informazioni cruciali. Il loro obiettivo è sviluppare metodi innovativi per ridurre i detriti orbitali, rendendo lo spazio più accessibile e sicuro.

Il contributo di Rocket Lab a questa missione è stato fondamentale. L’azienda ha dovuto progettare con attenzione il momento del lancio e i parametri di precisione dell’orbita per facilitare l’incontro tra il satellite ADRAS-J e lo stadio di razzo abbandonato. Nonostante abbia ricevuto i parametri cruciali solo 20 giorni prima del lancio, Rocket Lab ha eseguito la missione con elevata precisione e accuratezza.

Il successo di questa missione è una testimonianza dell’esperienza di Rocket Lab nel fornire un’analisi avanzata di guida, navigazione e controllo rapida e reattiva. Peter Beck, fondatore e CEO di Rocket Lab, ha espresso il suo orgoglio nel rendere possibile una missione così avanzata e nel sostenere gli sforzi per ridurre i detriti orbitali.

In generale, il lancio del satellite di ispezione dei detriti segna un altro significativo passo verso la pulizia dei detriti spaziali e la creazione di un ambiente spaziale sostenibile. La collaborazione tra Rocket Lab e Astroscale evidenzia l’importanza della partnership e dell’esperienza nel raggiungere risultati nella ricerca spaziale e nella conservazione.

Termini chiave:

– Orbita: Il percorso curvo seguito da un satellite o una navicella spaziale intorno a un corpo celeste, come la Terra.

– Deorbitazione: Il processo di rientro sulla Terra di un veicolo spaziale o un satellite dalla sua orbita.

– Sostenibilità spaziale: La capacità di utilizzare risorse e attività spaziali in modo responsabile dal punto di vista ambientale e senza creare detriti spaziali a lungo termine.

– Incontro: L’atto di due veicoli spaziali che si incontrano nello spazio.

