Il potere trasformativo della scienza interdisciplinare: sbloccare il potenziale delle reti complesse

La trasformazione digitale della società è ancora nelle sue fasi iniziali, ma l’immensa quantità di dati che ha generato possiede un potenziale inimmaginabile per l’innovazione. Per sfruttare appieno questo potenziale, è necessaria l’esperienza di scienziati capaci di interpretare ed operare all’interno di questo vasto panorama informativo. Uno di questi scienziati è Sahil Loomba, membro del programma Schmidt Science presso il Massachusetts Institute of Technology’s Institute for Data, Systems, and Society.

La specializzazione di Loomba risiede nell’applicazione della matematica e dell’apprendimento automatico per ottenere una comprensione più profonda delle reti complesse e dei sistemi, che spaziano dalle strutture biologiche e cognitive alle strutture sociali. Adottando una visione olistica attraverso il filtro delle reti, Loomba ritiene sia possibile colmare lacune significative nella nostra conoscenza di questi sistemi intricati.

Mentre nuota in un mare di dati, Loomba sottolinea l’importanza di scoprire la struttura di rete sottostante e identificare i meccanismi causali che guidano la generazione di tali dati. Per lui, questo approccio non solo è stimolante dal punto di vista intellettuale, ma è anche fondamentale per affrontare problemi pratici.

Il percorso di Loomba come scienziato interdisciplinare è iniziato durante i suoi studi universitari in informatica e ingegneria. È stato qui che ha riconosciuto il potenziale di approcci matematici e computazionali nella risoluzione di problemi all’interno dei sistemi biologici. Attraverso il suo lavoro presso il Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering dell’Università di Harvard, Loomba ha acquisito un’esperienza preziosa in un ambiente di ricerca interdisciplinare, collaborando con esperti di diverse discipline per affrontare sfide biologiche e mediche complesse.

Ispirato dall’impatto della collaborazione interdisciplinare, Loomba ha successivamente focalizzato il suo lavoro di dottorato presso l’Imperial College di Londra nello studio delle informazioni errate, dei comportamenti di vaccinazione e della segregazione sociale nelle reti di amicizia, temi di importanza critica durante la pandemia di Covid-19 in corso. Unirsi alla comunità dei Schmidt Science Fellows nel 2023 ha dato a Loomba l’opportunità unica di affrontare gli ostacoli che gli scienziati interdisciplinari affrontano spesso, come le pressioni delle pubblicazioni. La borsa di studio gli ha permesso di sviluppare nuove partnership accademiche e intraprendere progetti ambiziosi, riducendo i rischi associati alla ricerca interdisciplinare.

Oltre al suo percorso individuale, Loomba sostiene un maggiore sostegno agli scienziati interdisciplinari in tutte le fasi della loro carriera. Riconoscendo il potenziale trasformativo di questo approccio, ritiene che abbracciare la scienza interdisciplinare sia fondamentale per affrontare le sfide complesse del nostro tempo.

La filosofia di ricerca di Loomba sottolinea la profonda importanza del calcolo nel svelare le intricate reti che sono alla base del nostro mondo. Dai sistemi biomolecolari alle strutture sociali, il lavoro di Loomba esemplifica il potere della scienza interdisciplinare nel svelare i misteri della nostra realtà interconnessa.

