Il gruppo di ricerca dell’Università di Kobe scopre un metodo più sicuro e sostenibile per la sintesi organica

Riassunto:

Chimici dell’Università di Kobe, guidati da TSUDA Akihiko, hanno sviluppato un metodo rivoluzionario per la sintesi organica utilizzando la luce UV. Questo metodo consente loro di trasformare materiali di scarto comuni, come il percloroetilene, solvente utilizzato per pulire a secco e sgrassare, in preziosi mattoni per la produzione chimica. L’approccio innovativo del gruppo di ricerca minimizza l’uso di materiali tossici e promuove una società più sostenibile ed ecologicamente responsabile.

Cambiare il modo in cui i chimici sintetizzano le sostanze chimiche:

I chimici sono costantemente alla ricerca di materiali e metodi più sicuri ed ecologici per la sintesi organica. Tradizionalmente, utilizzano materiali tossici per creare semplici mattoni e combinarli per formare strutture complesse. Tuttavia, questi materiali tossici rappresentano rischi per l’ambiente e la salute umana.

Il gruppo di ricerca dell’Università di Kobe si concentra nello sviluppo di metodi di sintesi organica “one-pot” e in flusso utilizzando la luce UV. Il loro approccio offre numerosi vantaggi, tra cui la capacità di attivare i materiali di origine su richiesta senza dover conservare sostanze tossiche. Inoltre, i prodotti reattivi possono essere immediatamente utilizzati in ulteriori reazioni, riducendo il potenziale di dispersione ambientale.

Trasformare i materiali di scarto in composti preziosi:

I ricercatori hanno collaborato con AGC Inc., un produttore di materiali giapponese, per esplorare la conversione del percloroetilene in esteri di carbonato e cloroformio. Il percloroetilene è un agente ampiamente utilizzato per la pulizia a secco e lo sgrassaggio, prodotto su larga scala a livello globale. Utilizzando il loro innovativo metodo di sintesi organica su richiesta, il team ha ottenuto con successo importanti esteri di carbonato e cloroformio senza manipolare direttamente materiali tossici come il fosgene.

Migliorare la sostenibilità nella sintesi organica:

Per ridurre l’impatto ambientale del loro sistema, i ricercatori hanno sostituito le tradizionali lampade al mercurio con lampade a LED che emettono una luce UV più delicata. Nonostante fossero necessari adeguamenti al processo di reazione, sono riusciti a ottenere la sintesi dei prodotti desiderati. Questa modifica apre nuove possibilità per rendere i processi di sintesi organica più sostenibili.

Un passo verso una società a emissione zero di carbonio:

Il nuovo metodo sviluppato dal gruppo di ricerca dell’Università di Kobe offre un approccio sicuro, economico, semplice ed ecologico per la sintesi organica. Utilizzando e riciclando materiali di scarto come il percloroetilene, che viene usato su larga scala a livello globale, contribuiscono alla realizzazione di una società a emissione zero di carbonio e sostenibile.

Domande frequenti:

D: Cosa è la sintesi organica?

R: La sintesi organica è il processo di creazione di sostanze chimiche utili, come medicinali, combinando e trasformando altre sostanze chimiche.

D: Quali sono le sfide nella sintesi organica?

R: Una delle sfide nella sintesi organica è l’uso di materiali di origine tossici, che possono essere dannosi per l’ambiente e la salute umana. I chimici cercano soluzioni più sicure e sostenibili.

D: In che modo il metodo del gruppo di ricerca dell’Università di Kobe differisce dalla sintesi organica tradizionale?

R: Il metodo del gruppo di ricerca dell’Università di Kobe utilizza la luce UV e l’attivazione su richiesta per ridurre la necessità di conservare materiali di origine tossici. Consente inoltre reazioni immediate con prodotti reattivi, riducendo il rischio di dispersione ambientale.

D: Quali sono i vantaggi del metodo del gruppo di ricerca dell’Università di Kobe?

R: Il metodo offre un approccio più sicuro e sostenibile per la sintesi organica, promuove il riciclo dei materiali di scarto e contribuisce alla realizzazione di una società a emissione zero di carbonio e sostenibile.