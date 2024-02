Il futuro delle navicelle spaziali: una soluzione sostenibile con satelliti di legno

Scienziati giapponesi hanno sviluppato una navicella spaziale rivoluzionaria interamente realizzata in legno. La sonda LignoSat, costruita con legno di magnolia, si è rivelata straordinariamente stabile e resistente alle crepe durante gli esperimenti condotti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Ricercatori dell’Università di Kyoto e Sumitomo Forestry hanno collaborato a questo progetto per esplorare la possibilità di utilizzare materiali biodegradabili, come il legno, come alternative ecologiche al metallo tradizionalmente usato nella costruzione dei satelliti.

L’impatto ambientale negativo causato dalla combustione dei satelliti durante il rientro nell’atmosfera terrestre ha suscitato preoccupazione tra gli esperti. Le minuscole particelle di allumina generare durante questo processo rimangono nell’atmosfera superiore per anni, influenzando l’ambiente del pianeta. I ricercatori di Kyoto hanno cercato di affrontare questo problema valutando diversi tipi di legno per la loro capacità di resistere alle sfide del lancio nello spazio e dei voli prolungati in orbita.

Gli esperimenti in laboratorio che simulavano le condizioni spaziali hanno mostrato che i campioni di legno non hanno subito cambiamenti di massa misurabili o segni di decomposizione o danni, sconcertando i ricercatori. Dopo questi test iniziali, i campioni sono stati inviati alla ISS, dove sono stati esposti per quasi un anno. Sorprendentemente, il legno ha mostrato pochi segni di danneggiamento. L’assenza di ossigeno e organismi viventi nello spazio ha impedito al legno di bruciare o marcire.

Tra i vari tipi di legno testati, il legno di magnolia si è rivelato il più resistente. Questa scoperta ha portato alla costruzione del satellite di legno, LignoSat, presso l’Università di Kyoto. La navicella spaziale trasporterà una serie di esperimenti per valutare le sue prestazioni in orbita, concentrandosi in particolare sulla misurazione della deformazione delle strutture di legno nello spazio. Secondo Koji Murata, capo del progetto, sebbene il legno sia resistente e stabile in una direzione, potrebbe essere soggetto a cambiamenti dimensionali e crepe in un’altra direzione.

La decisione finale riguardo al veicolo di lancio per LignoSat deve ancora essere presa, con opzioni che si riducono a un volo estivo su una nave di rifornimento Orbital Sciences Cygnus verso la ISS o una missione simile della SpaceX Dragon più avanti quest’anno. Se avrà successo, questa innovativa navicella spaziale potrebbe aprire la strada all’utilizzo del legno come materiale di costruzione per altri satelliti. Con un lancio annuale stimato di oltre 2000 navicelle spaziali, l’impatto ambientale derivante dai depositi di alluminio dei satelliti tradizionali che bruciano durante il rientro potrebbe diventare una preoccupazione significativa. Al contrario, i satelliti di legno come LignoSat produrrebbero solo una fine spruzzata di ceneri biodegradabili al momento del rientro nell’atmosfera, eliminando così i potenziali rischi ambientali associati ai satelliti tradizionali.

Domande frequenti

1. Cos’è la sonda LignoSat?

La sonda LignoSat è una navicella spaziale interamente realizzata in legno, nello specifico legno di magnolia. È stata sviluppata da scienziati giapponesi dell’Università di Kyoto e Sumitomo Forestry come alternativa ecologica ai satelliti di metallo tradizionali.

2. Perché è stata sviluppata la sonda LignoSat?

Lo sviluppo della sonda LignoSat mirava ad esplorare la fattibilità dell’utilizzo di materiali biodegradabili, come il legno, nella costruzione dei satelliti. Questo è in risposta all’impatto ambientale negativo causato dalla combustione dei satelliti tradizionali durante il rientro nell’atmosfera terrestre.

3. Quali preoccupazioni ambientali sono associate ai satelliti tradizionali?

Quando i satelliti tradizionali bruciano nell’atmosfera terrestre, vengono generate particelle di allumina che rimangono nell’atmosfera superiore per anni, influenzando negativamente l’ambiente. L’uso del legno come materiale di costruzione dei satelliti mira a mitigare questo impatto ambientale.

4. Quali sono i risultati degli esperimenti condotti sulla Stazione Spaziale Internazionale?

Gli esperimenti in laboratorio che simulavano le condizioni spaziali hanno mostrato che i campioni di legno (compreso il legno di magnolia) non hanno subito cambiamenti misurabili di massa, segni di decomposizione o danni. Le prove di esposizione sulla ISS per quasi un anno hanno rivelato anche segni minimi di danni al legno.

5. Quali sono i vantaggi dell’utilizzo del legno nella costruzione dei satelliti?

Il legno è resistente alla combustione e al marciume nello spazio grazie all’assenza di ossigeno e organismi viventi. Inoltre, il legno può potenzialmente eliminare i rischi ambientali associati ai satelliti tradizionali producendo ceneri biodegradabili invece di particelle di allumina durante il rientro nell’atmosfera.

6. Qual è il prossimo passo per la sonda LignoSat?

La decisione finale sul veicolo di lancio per la sonda LignoSat deve ancora essere presa. Le opzioni includono un volo estivo su una nave di rifornimento Orbital Sciences Cygnus verso la ISS o una missione simile della SpaceX Dragon più avanti quest’anno. Le prestazioni del satellite di legno saranno attentamente monitorate, in particolare per quanto riguarda la misurazione della deformazione delle strutture di legno nello spazio.

7. Come potrebbe l’utilizzo del legno nella costruzione dei satelliti influenzare l’ambiente?

Con un lancio annuale stimato di oltre 2000 navicelle spaziali, l’impatto ambientale dei depositi di alluminio dei satelliti tradizionali che bruciano durante il rientro potrebbe diventare una preoccupazione significativa. Al contrario, i satelliti di legno come LignoSat produrrebbero solo una fine spruzzata di cenere biodegradabile al momento del rientro nell’atmosfera, eliminando potenziali rischi ambientali.

