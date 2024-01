Gli scienziati scoprono un corallo profondo sorprendentemente grande al largo della costa atlantica degli Stati Uniti

Una scoperta rivoluzionaria si è svelata mentre gli scienziati svelano la più grande barriera corallina profonda mai mappata nelle profondità dell’oceano, che si estende per centinaia di chilometri lungo la costa atlantica degli Stati Uniti. Grazie alla tecnologia avanzata di mappatura subacquea, i ricercatori sono riusciti a costruire immagini dettagliate in 3D del fondale oceanico, gettando finalmente luce sulla vera dimensione di questa meraviglia nascosta.

Per decenni, l’esistenza di coralli nell’Atlantico era stata riconosciuta, ma l’estensione della barriera corallina rimaneva un mistero fino ad oggi. Derek Sowers, oceanografo presso la Ocean Exploration Trust, ha espresso il suo stupore, affermando che questa enorme barriera corallina profonda aveva silenziosamente aspettato di essere scoperta.

Le nuove mappe pubblicate sulla rivista Geomatics rivelano che la barriera corallina si estende per circa 499 chilometri dalla Florida alla Carolina del Sud, con alcuni punti che raggiungono una larghezza impressionante di 109 chilometri. La sua area totale misura quasi tre volte la dimensione del Parco Nazionale di Yellowstone, lasciando i ricercatori e i biologi marini stupefatti per la sua immensa grandezza.

A differenza dei loro omologhi tropicali, le barriere coralline profonde si basano sulla filtrazione delle particelle alimentari dall’acqua per il loro sostentamento, poiché la luce solare non può penetrare a profondità che vanno dai 200 ai 1000 metri. Questi ecosistemi resilienti forniscono habitat vitali per varie forme di vita marine, tra cui squali, pesce spada, stelle marine, polpi e gamberetti.

Mentre le barriere coralline tropicali, come la famosa Grande Barriera Corallina dell’Australia, hanno attirato grande attenzione, le loro controparti delle profondità marine sono rimaste meno esplorate a causa della loro inaccessibilità. Tuttavia, questa recente scoperta mette in evidenza l’immensa potenziale per ulteriori rivelazioni al di sotto della superficie oceanica.

Con solo una frazione del fondale marino e delle acque offshore degli Stati Uniti che è stata meticolosamente mappata, c’è un vasto territorio inesplorato in attesa di scoperta scientifica. Mentre i ricercatori continuano il loro lavoro, sottolineano la necessità di proteggere queste barriere coralline profonde dalle minacce imminenti del cambiamento climatico e delle attività umane come trivellazioni petrolifere e del gas.

Questo entusiasmante progresso non solo svela le straordinarie profondità degli oceani del nostro pianeta, ma sottolinea anche l’importanza di preservare queste meraviglie sottomarine per le future generazioni per ammirare e studiare.

Domande frequenti (FAQ):

1. Qual è la scoperta principale presentata nell’articolo?

– L’articolo presenta la scoperta rivoluzionaria della più grande barriera corallina profonda mai mappata lungo la costa atlantica degli Stati Uniti.

2. Come sono riusciti i ricercatori a rivelare la vera dimensione della barriera corallina profonda?

– I ricercatori hanno utilizzato una tecnologia avanzata di mappatura subacquea per costruire immagini dettagliate in 3D del fondale oceanico, permettendo loro di rivelare l’estensione della barriera corallina.

3. Qual è la dimensione della barriera corallina di recente scoperta?

– La barriera corallina si estende per circa 499 chilometri dalla Florida alla Carolina del Sud, con alcuni punti che raggiungono una larghezza di 109 chilometri. La sua area totale misura quasi tre volte la dimensione del Parco Nazionale di Yellowstone.

4. In cosa differiscono le barriere coralline profonde dalle barriere coralline tropicali?

– Le barriere coralline profonde si basano sulla filtrazione delle particelle alimentari dall’acqua per il loro sostentamento perché la luce solare non può raggiungere le profondità in cui si trovano. Le barriere coralline tropicali, invece, dipendono dalla fotosintesi per il loro cibo.

5. Quali forme di vita marine si trovano nelle barriere coralline profonde?

– Le barriere coralline profonde forniscono habitat vitali per varie forme di vita marine, tra cui squali, pesce spada, stelle marine, polpi e gamberetti.

6. Perché le barriere coralline delle profondità marine sono rimaste meno esplorate rispetto alle barriere coralline tropicali?

– Le barriere coralline delle profondità marine sono state meno esplorate a causa della loro inaccessibilità, in quanto si trovano a profondità che vanno dai 200 ai 1000 metri.

7. Qual è la significanza di questa scoperta?

– Questa scoperta mette in evidenza l’immensa potenzialità per ulteriori rivelazioni al di sotto della superficie oceanica e sottolinea la necessità di proteggere queste barriere coralline profonde dal cambiamento climatico e dalle attività umane.

Definizioni:

– Corallo: Sostanza dura e pietrosa secreta da alcuni polipi marini e che spesso forma grandi barriere coralline.

– Barriera corallina: Una cresta di rocce o sabbia, spesso di corallo, in superficie o vicino alla superficie dell’acqua.

– Oceanografo: Uno scienziato che studia l’oceano e i suoi fenomeni.

Link correlati suggeriti:

– NOAA Ocean Explorer: Mappatura subacquea

– Smithsonian Ocean: Coralli delle profondità marine

– National Geographic: Corallo delle profondità marine

– Nature.com: Barriere coralline (pagina soggetto)