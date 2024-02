Gli scienziati avvicinano le stelle alla Terra con nuovi isotopi

In un risultato rivoluzionario, un team internazionale di ricerca presso il Facility for Rare Isotope Beams (FRIB) presso l’Università dello Stato del Michigan ha creato con successo cinque nuovi isotopi, colmando il divario tra i corpi celesti nel cielo e il nostro pianeta.

Evidenziati nella rivista Physical Review Letters, questi nuovi isotopi scoperti, il tulio-182, tulio-183, itterbio-186, itterbio-187 e lutezio-190, sono la prima serie del loro genere sintetizzata presso il FRIB. Questo risultato eccezionale significa che il FRIB ha la capacità di generare campioni nucleari che finora esistevano solo durante la collisione di stelle di neutroni estremamente dense.

La professoressa Alexandra Gade, direttrice scientifica presso il FRIB, ha espresso entusiasmo per i progressi del team. Ha dichiarato: “Siamo fiduciosi di poterci avvicinare ancora di più a quei nuclei importanti per l’astrofisica”. Il progetto di ricerca, guidato dal fisico di ricerca anziano Oleg Tarasov, ha coinvolto collaboratori dell’Institute for Basic Science in Corea del Sud e del RIKEN in Giappone.

La produzione di questi nuovi isotopi rappresenta un passo essenziale verso la comprensione dei processi naturali responsabili della creazione di nuovi elementi nelle stelle. Replicando isotopi trovati in seguito alla fusione di stelle di neutroni, gli scienziati possono svelare i misteri alla base della formazione di elementi pesanti come l’oro.

Per creare gli isotopi, il team ha lanciato un fascio di ioni di platino su un bersaglio di carbonio. Mentre gli esperimenti iniziali hanno utilizzato una corrente del fascio divisa per lo stato di carica di 50 nanoampere, il FRIB ha già aumentato la potenza del fascio a 350 nanoampere e prevede di raggiungere un incredibile valore di 15.000 nanoampere.

Sebbene la scoperta di questi isotopi sia già significativa, apre un mondo di possibilità per future esplorazioni. Il professor Bradley Sherrill, responsabile del dipartimento di Advanced Rare Isotope Separator presso il FRIB, ha sottolineato il potenziale per ulteriori ricerche e misurazioni di questi nuovi isotopi. Investigare le loro emivite, masse e altre proprietà contribuirà ad approfondire la nostra comprensione della scienza nucleare fondamentale.

Il viaggio verso territori inesplorati è appena iniziato. Come afferma il professor Sherrill, “Abbiamo lasciato casa e stiamo cominciando ad esplorare.” Con il loro risultato rivoluzionario, gli scienziati hanno avvicinato le stelle alla Terra, aprendo un tesoro di conoscenza che ci attende nel cosmo.

Termini chiave:

– Isotopi: Atomi dello stesso elemento con diverso numero di neutroni.

– Stelle di neutroni: Nucleo collassato di una stella massiccia che ha subito una supernova, composto principalmente da neutroni.

– Astrofisica: Il ramo dell’astronomia che si occupa delle proprietà fisiche degli oggetti celesti e dei fenomeni.

