Eventi celesti emozionanti da attendere nel 2024

Preparati per un anno spettacolare di eventi celesti nel 2024! Dalle piogge meteoriche alle eclissi, ci saranno molte opportunità per guardare il cielo notturno e meravigliarsi delle meraviglie dell’universo. Assicurati di segnare le date di questi prossimi eventi e preparati a stupirti!

Gennaio:

– Il 11 gennaio avverrà la Luna Nuova, rendendo la luna invisibile nel cielo notturno.

– Il 25 gennaio arriverà la Luna del Lupo, la prima luna piena dell’anno. Il suo nome deriva da ululati di lupi durante i mesi invernali.

Febbraio:

– Il 9 febbraio osserveremo un’altra Luna Nuova.

– La Luna piena illuminerà il cielo il 24 febbraio.

Marzo:

– Il 10 marzo avremo la Luna Nuova, rendendo la luna invisibile.

– Il 20 marzo segna l’Equinozio di marzo, il quale segnala l’inizio della primavera nell’emisfero nord.

– Il 25 marzo, preparati per la Luna dei Vermini, così chiamata dai lombrichi che emergono in questo periodo.

– Nella notte del 25 marzo ci sarà anche un’eclissi penombrale di Luna, dove la luna si oscurerà leggermente.

Aprile:

– L’8 aprile è una data significativa poiché si verificherà una rara eclissi solare totale. Questo evento può essere osservato in alcune parti degli Stati Uniti, del Messico e del Canada.

– La pioggia di meteore Lyrid si verificherà il 22 e 23 aprile, producendo circa 20 meteore all’ora durante il picco.

– Il 23 aprile mostrerà la Luna Rosa, così chiamata dalle tribù native americane.

Maggio:

– Il 6 e 7 maggio porteranno la pioggia di meteore Eta Aquaridi, visibile principalmente nell’emisfero australe.

– Il 23 maggio presenta la Luna piena.

Giugno:

– Il 6 giugno segna la Luna Nuova.

– Il Solstizio di giugno il 20 giugno annuncia l’arrivo dell’estate nell’emisfero nord.

– Anche una Luna piena illuminerà il cielo il 22 giugno.

Luglio:

– Il 5 luglio, la Luna Nuova rende la luna invisibile nel cielo notturno.

– Il 21 luglio mostra la Luna piena.

– Mercurio sarà alla sua massima elongazione orientale il 22 luglio, fornendo l’opportunità di avvistare il pianeta.

– La pioggia di meteore Delta Aquaridi si verificherà il 28 e 29 luglio, con la possibilità di vedere fino a 20 meteore all’ora.

Agosto:

– L’4 agosto presenta la Luna Nuova.

– La pioggia di meteore delle Perseidi, una delle migliori piogge di meteoriti dell’anno, raggiungerà il picco l’12 e 13 agosto, con la possibilità di vedere fino a 100 meteore all’ora in condizioni ideali.

– Il 19 agosto porta la Luna piena, conosciuta anche come Luna Blu, poiché è la terza luna piena in una stagione che di solito ha solo tre lune piene.

Settembre:

– Il 3 settembre c’è la Luna Nuova.

– La Luna piena il 18 settembre sarà una Superluna, apparirà più grande e luminosa per la sua stretta vicinanza alla Terra.

– Il 18 settembre mostrerà anche un’eclissi parziale di Luna, aggiungendo eccitazione astronomica alla notte.

FAQ:

D: Questi eventi celesti possono essere visti da tutto il mondo?

R: Mentre alcuni eventi potrebbero essere visibili in tutto il mondo, alcuni eventi potrebbero avere una visibilità limitata in regioni specifiche.

D: Come posso osservare al meglio questi eventi celesti?

R: Trova una posizione lontana dalle luci della città per ridurre l’inquinamento luminoso e migliorare la visibilità. Usa binocoli o telescopi per uno sguardo più ravvicinato.

D: Questi eventi sono sicuri da osservare?

R: Osservare le eclissi solari senza una protezione adeguata per gli occhi può essere dannoso. Usa sempre occhiali o filtri solari certificati durante l’osservazione del Sole.

D: Ci saranno trasmissioni in diretta o trasmissioni di questi eventi?

R: Alcuni eventi, come l’eclissi solare totale, potrebbero avere trasmissioni in diretta disponibili per coloro che non possono assistervi di persona. Controlla fonti affidabili più vicine all’evento per ulteriori informazioni.

(Fonte: The Sky and NASA)