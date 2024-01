Disputa sui marchi tra Take-Two Interactive e Remedy Entertainment riguardo ai loghi

Take-Two Interactive, l’azienda madre di Rockstar Games, e Remedy Entertainment, lo studio dietro ad Alan Wake 2, sono attualmente coinvolti in una disputa sui marchi riguardante i rispettivi loghi. Take-Two ha presentato una denuncia di violazione di marchio contro Remedy nel Regno Unito, sostenendo che il logo rinnovato di Remedy, che presenta una R, è troppo simile al proprio logo R di Rockstar. Nonostante questa disputa, le due aziende stanno lavorando insieme sui remake dei giochi di Max Payne.

Nel contesto di uno sforzo collaborativo per rifare i giochi di Max Payne, Take-Two Interactive e Remedy Entertainment si trovano in contrasto per i loro loghi. Take-Two ha intrapreso un’azione legale contro Remedy nel Regno Unito, sostenendo che il logo rinnovato di Remedy, che mostra una R o talvolta è accompagnato dalla parola “Remedy”, assomiglia troppo al logo R di Rockstar. Il sito web del governo britannico conferma la disputa, elencando Take-Two come parte contraria.

Remedy ha presentato il suo nuovo logo nell’aprile 2023, segnando un distacco dalla sola associazione con la serie di Max Payne. Il vecchio logo presentava un proiettile che simboleggiava Max Payne, mentre il logo aggiornato riflette il portafoglio variegato di Remedy, che include giochi come Alan Wake e Control. In un post sul blog, Remedy ha dichiarato che la ridisegnazione mirava a portare coerenza, evidenziare lo sviluppo nel corso degli anni e comunicare la loro visione attuale.

Curiosamente, la disputa in corso tra le due aziende non ostacola i loro sforzi collaborativi. Di recente, hanno firmato un accordo di pubblicazione per rifare i primi due giochi di Max Payne, con Remedy che si occupa dello sviluppo e Rockstar che finanzia il progetto. Mentre i fan attendono con impazienza l’uscita di Grand Theft Auto 6, prevista per il 2025, Remedy continua a lavorare sui giochi della serie di Control, ricevendo anche elogi per l’uscita di Alan Wake 2.

FAQ:

D: Di cosa tratta la disputa sui marchi tra Take-Two Interactive e Remedy Entertainment?

R: La disputa ruota attorno alla somiglianza tra i loro rispettivi loghi.

D: Take-Two e Remedy collaborano su qualche progetto?

R: Sì, stanno collaborando per rifare i giochi di Max Payne.

D: Quali sono alcune delle ultime pubblicazioni di Remedy Entertainment?

R: Recentemente, Remedy ha pubblicato Alan Wake 2 e continua a lavorare su giochi della serie di Control.

D: Quando è prevista l’uscita di Grand Theft Auto 6?

R: Grand Theft Auto 6 è programmato per il lancio nel 2025.